台北國際書展1/26-31開跑！百元購書券如何領、防疫措施一次看

▲「2021台北國際書展」將於1/26-31日在世貿一館舉行。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

2020台北國際書展受到疫情影響，取消實體書展改為線上進行；睽違700多天，「2021台北國際書展」將於1/26-31日在世貿一館舉行，除了祭出史上首創百元「TiBE購書抵用券」20萬份，更全新規劃「書展共讀之夜」、「故事森林主題館」；而去年邀請的「主題國韓國」將延續登場，雖然國際作家無法來台，但會以「視訊連線」、「虛實整合」等方式提供多元豐富閱讀體驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雖然國際作家無法來台，但會以「視訊連線」、「虛實整合」等方式提供多元豐富閱讀體驗。（圖／記者林育綾攝）



2021台北國際書展將啟動「TiBE購書抵用券」，成為史無前例的出版振興方案，文化部將發放20萬張、面額100元的實體抵用券，在2021年1月26日至31日連續6天書展現場消費使用。抵用券不找零，使用後將會被收走。例如若民眾購買商品為 300 元，100 元抵用TiBE購書抵用券，200 元以現金支付，店家將會開立300元發票。

▲書展將落實防疫規範。（圖／記者林育綾攝）

而書展也將遵照中央疫情指揮中心最新公眾集會因應指引，規劃防疫應變計畫，並視疫情發展進行滾動式修正。其中「居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾」，不得參加書展活動；活動也將執行「實聯制」，使用台北市政府實名制My Code隨行碼系統，民眾皆須於驗票口量測額溫、出示掃描My Code隨行碼或身分證，再驗票入場。未擁有My Code隨行碼者，可事先上網申請並存取QR Code。

「TiBE購書抵用劵」領取資格

1. 一般購票者：現場購票、預售票(7-11、全家、博客來)、交通卡入場者。

2. 免費入場者：18歲以下兒童及青少年、身障人士、外籍人士、以及持展期當日高鐵台鐵票根桃園（含）以南及宜花東者。

3.「寒假趣書展」學校團體：透過老師於網路報名至現場領取

4. 持書展參展或工作相關證件者及貴賓券不適用

如何領取：

1. 現場票亭購票，隨票附贈。

2. 刷交通卡入場：於入場刷卡處憑收執聯領取。

3. 預售票：憑預售實體票，於世貿一館書展內「主題廣場」或「韓國主題國館」旁兌換處兌換。

免費入場者：

預先上網填寫兌換表單後取得QR code。

填寫網址：https://qrpass.cc/to/tibe2021/apply.aspx?lang=cht

於書展現場兌換處出示QR code及*身分憑證進行兌換。

＊憑證依照各身分不同，18歲以下者請出示身分證或健保卡；身障人士請出示身障手冊；外籍人士請出示護照；持台鐵高鐵票者請出示票根。

如何使用：讀者於書展現場消費時，出示抵用券即可。抵用券不找零，使用後參展商將會收走。

使用期間：限於書展展期2021.1.26-1.31及書展現場使用。

觀展民眾配合防疫措施

1. 居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾，不得參加書展活動。

2. 現場執行「實聯制」，使用臺北市政府實名制My Code隨行碼系統。民眾皆須於驗票口量測額溫、出示掃描My Code隨行碼或身分證，再驗票入場。尚未擁有My Code隨行碼者，請事先上網申請並存取QR Code。

my code隨行碼申請網址：https://mycode.gov.taipei/mycode

3. 入場時量測額溫，超過37.5度禁止入場。

4. 入場時以酒精清潔手部。

5. 入場應全程佩戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，展期用餐請至展場外（如世貿二樓餐飲區）或專設餐飲區，經勸導不聽者，將通報台北市政府裁罰。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來