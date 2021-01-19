台北燈節辦不辦？柯文哲：20日決定　若中央要全停「我們也可停」





▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

部立桃園醫院院內感染持續擴大，中央流行疫情指揮中心19日表示，考量集會活動通常人潮擁擠，強烈建議集會活動取消或延後辦理。面對將在2月26日登場的台北燈節是否如期舉辦？台北市長柯文哲表示，20日上午再與外界報告，如果中央說要全部停，「我們也可以停。」

柯文哲19日出席110年119消防節慶祝大會暨金龍獎頒獎典禮，會前被媒體詢問，台北燈節會不會取消？柯文哲表示，中央3點要開會，我們要先知道中央上位指導原則，會搜集台北現況，接著制定計劃，細節20日早上再來告訴大家，因為他現在還不知道中央上位指導原則是什麼。

至於有沒有停辦可能？柯文哲說，如果按照中央的原則處理，「如果他說要全部停，我們也可以停啊！」但現在還不曉得疫情嚴重到什麼程度。

台灣燈會是自1990年起於每年元宵節舉行之燈藝節慶活動，由交通部觀光局及各主辦縣市政府共同主辦，是全國性的國家級活動。至於原本的台北燈會則改由台北市政府自行舉辦，並改名台北燈節。

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