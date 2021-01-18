展現柯市府6周年建設成果　彭振聲：市民無感是因捷運蓋在新北端

▲彭振聲出席台北市長柯文哲6周年施政成果—建設篇發表會。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲執政六週年，台北市政府舉辦一系列相關活動，繼日前由台北市副市長蔡炳坤進行的六週年簡報外，這次輪到台北市副市長彭振聲介紹建設成果。彭振聲提及，針對捷運建設，常常聽到市民說台北市政府都沒在工作，不過那是因為幾年都蓋在新北端，接下來北捷環狀線、東環段將陸續完工，努力打造綠色運輸典範城市。

彭振聲18日出席台北市長柯文哲6周年施政成果—建設篇發表會，率領工務局局長、產發局局長、都發局局長、交通局局長、捷運局局長、捷運公司董事長等一級主管，細數捷運路網、社會住宅、市場改建等三大施政主軸的達成進度與願景目標，將成果數據化，向市民展示這六年來市政建設的努力。

彭振聲提到，柯文哲任內相當努力，然而卻被認為只有拆橋，其實在柯文哲的任內，許多重大工程陸續完工，包括蓋了很多捷運工程、市場改建和社會住宅。

關於捷運工程，柯市府任內投入1053億元，已從2015年至2020年完成21.7公里、16站，板南線頂埔段、機場捷運台北段、環狀線第一階段陸續完工通車，萬大線第一期與信義線東延段工程進度已超過41%，萬大線第二期與環狀線北環段、南環段則均啟動先期工程，環狀線東環段預計2021年送中央審議爭取核定，總計8年任內推進路網達58.1公里共51站，努力打造綠色運輸典範城市。

市場改建部分，彭振聲提到，已斥資290億元，成功協調97戶住戶搬遷，並安置82攤商，是現代化市場改建典範，而延宕18年的環南市場、屋況老舊不敷使用的漁類及第一果菜批發市場，以及被鑑定為海砂屋的南門市場，6年來逐一順利動工改建，期待落成使用之後，兼具城市地標、批發零售、觀光旅遊等多元功能，替臺北帶來更多人潮與商機。

至於社宅，包含備受各界好評的東明社會住宅、木柵社會住宅、明倫社會住宅、瑞光社會住宅、中南社會住宅在內，已完工23處共4213戶，不僅創造多元、共好、共融的居住環境，還立下社宅規劃設計的高標準，同時展望8年任內，舉凡施工中、待開工、招標中與規劃中的社會住宅，總計達126處1萬9659戶，無論基地數、興建戶數或進度皆屬全國第一，可望確保市民基本居住權益。

彭振聲指出，過去常有市民抱怨，台北市政府只有拆橋，沒有做事，但其實柯文哲過去推動的政策，包括電子輓聯、社區人行道線等，都讓全國各縣市仿效，捷運工地多數在新北，才會造成市民較無感的感覺。