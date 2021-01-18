桃園醫院爆群聚感染　柯文哲「今非昔比」：能做的絕對比封院多





▲柯文哲。（圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

為因應部立桃園醫院新冠肺炎院內群聚，中央流行疫情指揮中心18日宣布成立前進指揮所，然而部分民眾仍擔憂，到底會不會封院？擔心2003年和平醫院事件重演。對此，醫生出身的台北市長柯文哲表示，今非昔比，現在的醫療技術加上過去經驗，「我們能做的絕對比封院多更多。」

柯文哲18日於臉書上寫道，這幾天很多人在討論「封院」的可能性，他想起SARS爆發時的和平醫院、與被迫關閉的台大急診處。當年大家面對這個陌生的傳染病時都沒有經驗，當整個和平醫院被封鎖，醫護人員與確診者並沒有足夠的時間、設備做好分區隔離，也得不到完整的醫療照護，「封院在某種程度上擴大了社會的恐懼，造成難以挽救的遺憾。」

柯文哲認為，SARS讓台灣上了慘痛的一堂課，但「今非昔比，如今COVID-19病毒株已被確認、疫苗也研發了，變種病毒ㄧㄧ現形。現在的醫療技術加上過去的經驗，我們能做的絕對比封院多更多。」

柯文哲建議，首先必須更完善疫調追蹤、確認確診者軌跡，更嚴謹落實自主管理與居家隔離；讓防疫資訊更公開透明，醫護與人民要同步提高警戒。指揮中心也必須向外界充份說明，避免資訊落差造成恐慌。

「此刻我們絕對不能自亂陣腳、互相攻擊，保留醫療量能，才可能一起撐到終點。」柯文哲回憶道，2003年SARS期間，自己也曾住在醫院辦公室不敢回家，身心背負著極大的壓力。因此為了給醫護警消更實質的協助，台北市早已準備好警消醫護加油棧，歡迎大家到舒適的旅館裡安心休息，吃飽、洗澡、好好放鬆後再回到前線；而他們也準備了同仁們的勤務加給，「感謝你們的守護，讓台北市做警消醫護同仁最堅實後盾。」

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