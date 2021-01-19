社子島居民批柯文哲承諾落空　黃郁芬籲：勿當迫遷市長！

▲北市議員黃郁芬與社子島自救會召開「市長叫不動局長？ 社子島替代方案恐落空」記者會。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲在2020年10月專案報告期間，承諾要檢討與評估社子島開發案的可行替代方案，並表示到2021年7月前都有討論替代方案的空間。不過台北市議員黃郁芬質疑，迄今未見台北市政府就社子島替代方案有積極作為，呼籲柯文哲拿出誠意，不要成為迫遷市長。

經過社子島自救會不斷陳情，柯文哲在2020年10月底的議會專案報告中，承諾要檢討評估社子島開發案的可行替代方案，並表示到2021年7月前都有討論替代方案的空間。不過黃郁芬與社子島自救會19日召開記者會，質疑迄今未見市府局處就社子島替代方案積極作為，且還傳出社子島計畫的PM由台北市副市長黃珊珊轉至台北市副市長彭振聲。

環境權保障基金會研究員許博任提到，北市府都發局消極面對替代方案的檢討評估，不僅遲遲不願意委託專業第三方團隊進行評估，也不願意開啟公民參與程序與居民共同討論替代方案，反而積極攻許民間學者專家提出的建議，意圖杯葛柯文哲檢討評估可行替代方案的承諾，形同「市長叫不動局長」。

許博任表示，顯然有問題的開發案就要趕快就醫，以免社子島計畫空轉。自詡深諳組織管理的柯文哲，應該要識破都發局不願評估替代方案的本位主義，儘速要求相關局處委託第三方專業團隊進行可行替代方案評估，並依據台北市都市計畫民眾參與作業程序規定，以及北市都市計畫民眾參與作業手冊的建議，召開社子島替代方案評估的專家諮詢會議及民眾參與程序。

社子島自救會發言人李華萍則肯定柯文哲要處理事情的決心，但質疑柯文哲被下屬蒙蔽、無法得知真相，距離柯文哲公開承諾至今將過3個月，都發局完全沒有任何作為，也未有開啟地方討論的跡象，讓居民十分不滿，質疑是否都發局長比市長還大？究竟市府是想務實與居民共同規劃社子島的願景，或者只是敷衍居民的緩兵之計？

黃郁芬強調，台北市政府迄今毫無作為，對於研擬替代方案毫無動靜，甚至聽聞在市長室會議中，原本柯文哲承諾要讓主責溝通的黃珊珊作為PM，卻「背棄承諾」，呼籲柯文哲在這個關鍵時間點拿出誠意，若不想被冠上「迫遷市長」，就要好好與在地居民溝通替代方案，成為一個典範。

針對社子島自救會記者會，台北市政府發言人陳智菡表示，台北市政府一直積極與社子島當地居民溝通，絕無自救會所述不做為之情事。目前除由彭振聲擔任PM，蒐集正反雙方意見外，黃珊珊也於2020年11月8日、12月26日、1月2日赴當地與里長里民座談，針對各種方案評估可行性。

陳智菡表示，台北市於1月13日的社子島工作會議中決議結論，一、由於當地兩位里長聚焦於安置計畫內容，本府將由府級長官召開說明會；二、請自救會提出反對開發者名單，俾利雙方直接對話溝通，市府將做通盤考量，凝聚各界共識。

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