柯文哲挺醫護！北市6間警消醫護加油棧　具公務員身份補助1600元

▲台北市政府提供「警消醫護加油棧」，替辛勞的警消醫護人員加油打氣。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

面對部桃醫院群聚感染，醫生出身的台北市長柯文哲18日表示，現在能做的絕對比封院多更多，台北市早已準備好警消醫護加油棧，歡迎大家到舒適的旅館裡安心休息。關於柯文哲提及的「警消醫護加油棧」，目前北市共有6間，且補助有公務員身份的警消醫護人員免費入住。

柯文哲18日於臉書上提到，2003年SARS期間，自己也曾住在醫院辦公室不敢回家，身心背負著極大的壓力，因此為了給醫護警消更實質的協助，台北市早已準備好警消醫護加油棧，歡迎大家到舒適的旅館裡安心休息，吃飽、洗澡、好好放鬆後再回到前線，「讓台北市做警消醫護同仁最堅實後盾。」

關於柯文哲提到的「警消醫護加油棧」，是台北市政府於2020年3月防災會議中，決議能以公帑支付因執行防疫工作而有需求入住旅館相關費用。

觀傳局19日受訪時表示，目前共有6間「警消醫護加油棧」，房數約400間，房價為1600元至3000元，但大部分都是1600元；而市府補助具有公務員身份的警消醫護人員1600元，因此有住宿需求的人員經機關核准後，可以透過LINE或電話訂房，到現場出示市府員工證，隔日憑單據由所在局處核銷。

觀傳局指出，此「警消醫護加油棧」不拘泥於下午才能辦理入住、上午就需退房，由於醫護人員需要輪班，可能半夜才能入住，所以「警消醫護加油棧」採24小時都可以入住，每次入住時間為24小時，並提供晚餐、早餐，盼讓警消醫護人員充飽電力、加油上路。

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