北市聯合醫院「全院門禁管制」　7院區探病時段、人數限制一次看

▲北市聯醫自1月20日起，進行全院門禁管制。圖為台北市立聯合醫院和平婦幼院區。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

因應新冠肺炎疫情，北市聯醫自2021年1月20日起進行全院門禁管制，限制出入口並調整一般病房、加護病房探病時間。聯合醫院說，就醫、住院、洽公民眾及陪病家屬，進入醫院請持健保卡、身分證或相關文件，務必配戴外科口罩並主動告知TOCC。

關於各院區一般病房及加護病房探病時間，北市聯醫表示，一般病房探病時間為中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明、林森中醫昆明院區上午11時至11時30分；松德院區晚間19:00至20:00。

北市聯醫指出，加護病房探病時間，中興、仁愛、和平婦幼、忠孝、陽明院區為上午11時至11時30分，松德院區為晚間19時至20時。

聯合醫院進一步說明，會客每次限2名、陪病家屬（含照服員）每床限1名，且須出示陪伴證並量測體溫，無發燒、無呼吸道症狀者才能入院陪病，建議家屬多改以通訊軟體如：LINE視訊等以滿足探病需求，呼籲民眾共同配合，以達到保護市民安全之要求。

北市聯醫提醒，民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、妥善處理口鼻分泌物、減少觸摸眼鼻口及盡量不要到人多擁擠的公共場所等習慣，若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀，請務必在家休息，不要到公共場所，必要外出時，請務必戴口罩，保持社交安全距離。

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