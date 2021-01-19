北市勞動局長率隊突擊大巨蛋　「發現3項違規」開罰21萬元

▲北市勞動局長陳信瑜（左）18日突擊檢查台北大巨蛋，發現未落實工安，違反《職業安全衛生法》，共罰21萬元。（圖／勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

北市勞動局勞動檢查處啟動兩階段的春安勞檢，針對北市轄內高風險作業的工作場所實施檢查，發現共34家事業單位違反《職業安全衛生法》，被罰鍰的件次達38件、罰鍰138萬元。其中，台北市勞動局長陳信瑜親自率隊檢查的台北大巨蛋，就被罰21萬元。

為落實職業安全管理，陳信瑜18日突擊檢查大巨蛋及周遭大樓，發現大巨蛋營造廠的下包商違反《職業安全衛生設施》規則225條「使用2公尺以上合梯」，罰鍰3萬元；以及違反職業安全衛生設施規則281條「勞工在2公尺以上處作業，未確實配戴安全帶，罰鍰3萬元。至於承包的營造廠，因違反職業安全衛生法第27條「未善盡監督指揮管理」，罰鍰15萬 ，整個大巨蛋工程總計被罰21萬元。

「職業災害不容忽視！」陳信瑜說，配合勞動部職業安全衛生署啟動全國春安檢查，北市勞檢處去年底已完成第一階段檢查，本月18日至2月26日進行第二階段，但她發現，事業單位常因訂單大增而趕工，忽略職業安全衛生管理，恐釀成職災。

勞動局表示，本年度春安檢查，截至18日止，共檢查72家事業單位，其中共34事業單位違反《職業安全衛生法》，罰鍰的件次有38件，總共罰138萬元。主要缺失為「雇主未提供適當安全帽，或未使工地作業人員正確戴用」、「雇主未依規定辦理工作人員及車輛機械的出入口」、「對於高度2公尺以上的屋頂、鋼樑、階梯、擋土牆等施工結構，未設置護欄、安全網等防護設備」。

最後，陳信瑜提醒，各事業單位應積極加強職業安全衛生自主管理能力，確實遵守勞動相關法令，全面做好防護及工時管理，防止勞工過勞及發生職災，讓每位勞工朋友都能平安團聚過好年。