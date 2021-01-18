塞車有解！新北汐止、淡水重大交通路廊工程起手式

▲淡北道路模擬圖。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為改善汐止、淡水地區聯外交通，新北市政府戮力推動的國道1號汐止交流道增設匝道和淡北道路等2 項重大交通改善工程均刻正招標公告，分別預計於2024年和2025年完工，解決汐止、淡水等地區長年交通壅塞問題。交通局綜合規劃科科長吳政諺表示，考量現況汐止基隆河北側地區車流需繞行到國道南側始得進入國道，因此造成汐萬路、禮門街、中正路及大同路等嚴重壅塞。

新北市交通局於2019年向高速公路局提出國1汐止交流道增設南入匝道申請，由康寧街新增南入匝道，跨越基隆河銜接至汐止系統交流道；經評估可轉移原匝道及周邊道路約27%交通量，旅行時間節省約20分鐘，旅行距離縮短約4公里，以期有效分流車流，改善現況汐止交流道可及性不佳問題，並優化汐止地區聯外交通。目前該計畫已由高速公路局完成規劃、設計，刻正工程招標公告，預計2025年完工。

▲淡江大橋模擬圖。

交通局長鍾鳴時指出，隨著人口數量持續增長，塞車已經是淡水人的日常，也是假日遊客的夢魘，更是市府亟需迫切解決的陳年問題；主要由於目前淡水區主要聯外道路僅有臺2線，因竹圍路廊道路容量不足，導致每日平日晨、昏峰時段或假日尖峰出現常態性壅塞，更嚴重影響救災防護效率。

鍾鳴時表示，為改善淡水地區聯外交通問題，市府與中央攜手合作研議辦理淡江大橋新建工程，預計於2024年完工。其中新北市分擔79.51億元經費，未來完工通車後，可紓解臺2線車流、改善淡海新市鎮聯外交通、串聯北部濱海公路，並縮短淡水與八里的路程約15公里，尖峰時段可節省約25分鐘車程時間。淡江大橋也預留了未來市府推動八里輕軌所需的橋面空間，以大眾運輸為推動導向，串連八里與淡水，帶動區域繁榮發展。

鍾鳴時指出，為改善淡水地區聯外交通問題，在市府的努力下淡北道路終於在2020年通過環評審查，目前已由新建工程處辦理工程招標公告，預計2024年完工。他說經評估未來竹圍路廊路段服務水準將提升為C~D級，雙北市間旅行時間可節省45%，且淡北道路通車後，得以將區域整體路網做合理分配，移轉雙北市間通過性車流，分流並減輕臺2線負荷，配合本計畫交通管理手段，臺2線可釋出空間進行道路人本優化，吸引民眾多加利用公共運輸，除了可改善長年交通壅塞問題，也符合本市大眾運輸發展政策。

交通局強調後續新北市政府將會持續與各相關單位密切配合、加強協調，以加速工程進度辦理，期早日完工通車以舒緩長年汐止、淡水交通壅塞惡夢。

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