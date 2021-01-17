▲新北八里「桶柑」越冷越紅，疊成「柑塔」大吉大利好彩頭。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

寒流頻來，最近是不是忍不住多吃了很多高熱量的食物呢?別擔心，這時候來一顆新北八里又清爽又甘甜的桶柑解解膩，剝開果皮便能聞到桶柑散發的柑橘香氣，接著吃進嘴裡，享受甘甜多汁的口感，感受冬天特有清新好滋味。桶柑又稱為「年柑」，因外表又圓又紅，且採收期剛好在農曆過年前，習慣會將桶柑疊成「柑塔」，希望會有個大吉大利的一年。

八里區農會表示，觀音山是桶柑的發源地，在日據時代觀音山種了滿山滿谷的桶柑，當時種一公頃的桶柑，收入大約可以買一公頃的農地，商品價值非常高，也是台灣早期外銷重要品項之一。八里區農會輔導第一批在地農友於1996年開始種植，至今已有20餘年，目前種植超過10年以上的果樹，果實均能轉成亮橘色，果品轉色後會將原本的酸味轉成甘甜，吃起來才會順口好吃。

▲八里區龍源農場周雅雯表示，農場裡種植的桶柑都是20年以上的老欉桶柑。

八里區龍源農場周雅雯表示，農場裡種植的桶柑都是20年以上的老欉桶柑，有著汁甜味美、果肉細緻的好品質，每到桶柑的季節，只要一走進果園裡，就會聞到桶柑特有的清香味，同時看著一串串亮橘色的桶柑掛在樹上，也代表著過年快要到來，很是喜氣。

農業局長李玟表示，新北市主要桶柑產區在八里，桶柑因吃起來清爽、多汁很適合在冬天吃了許多高熱量、高油脂食物後食用，且桶柑攜帶方便且易食用，是相當適合攜帶外出享用的水果。除了品嘗桶柑鮮果外，也可以試試看另一種簡單又方便的吃法：蒸桶柑，首先將桶柑的頂部切開，加上少許鹽巴，再拿去電鍋裡蒸約20分鐘，就可以享用熱騰騰、甘甜的暖心滋味。

李玟說，2021年因氣候狀況良好，桶柑品質相當好，價格與以往相同，約在每台斤50元左右，今年桶柑產季從1月下旬一直到農曆過年前，歡迎民眾踴躍訂購，相關訂購資訊請洽「八里區龍源農場」電話：02-2618-3687或「八里區農會」電話：02-2610-2996。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版