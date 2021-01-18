存款全消失！女報警才知「隔壁房客是賊」　密碼這樣記被看光

▲黃姓女子一日發現戶頭錢全遭盜領，報警才知兇手是隔壁鄰居。（示意圖／PAKUTASO）

記者徐愷昕／台北報導

租屋男子阿勇（化名）2018年底竟趁隔壁黃姓女房客不在家時，潛入她住處竊走其銀行存摺、印章及金融卡等物，同時還將黃女寫在記事本上的提款密碼一併帶走。黃女一日因發現網銀異常登入，且戶頭內帳款全被領光，報警才知原來竊賊就是鄰居阿勇！法院近日判決出爐，阿勇被被依竊盜等罪判處有期徒刑19月，其中10月得易科罰金30萬元。可上訴。

男子阿勇與黃姓女子皆在新北市某套房租屋，2人互為鄰居。阿勇2018年12月間突興起盜念，竟利用地利之便趁黃女不在家時，侵入她套房竊取其4間金融機構的存摺、印章、金融卡等，同時還把她紀錄提款卡密碼的記事本帶走。

所有東西都到手後，阿勇同月9日至12日間分7次至提款機領錢，前後加總共拿走5萬3400元；後續2次甚至還臨櫃領，由於阿勇握有黃女印章，銀行行員不疑有他，誤以為他是獲黃女授權前來，致黃女損失2萬元台幣及日幣13萬元。

黃女2019年初因發現網銀出現異常登入的情形，且帳戶內錢全都不見，察覺有異，經回家清點財物發現遭竊後，遂趕快報警處理。

法庭上黃女證稱，她租屋處套房的門鎖只是一般的鎖，平時她習慣把存摺、金融卡等物放在套房內某櫃子最下面的抽屜，密碼則會寫在記事本最後面的備忘錄，至於印章只有上班時會帶出門，假日出門只會帶皮夾。黃女坦言，她其實對阿勇沒什麼印象，只有見過一、二次，洗衣服時遇到曾小聊，僅此而已。

法院審理時阿勇否認犯行，表示自己跟黃女雖然是鄰居，但他沒有竊取任何財物，所有款項都是他向女方借的，「因為她準備要出國，就將存摺及印章交給我，請我自己去提領」，但法官勘驗相關監視器畫面及證物，認為他犯行屬實，故不採信其辯詞，審結依侵入住宅竊盜罪判處有期徒刑9月；另非法由自動付款設備取財罪及偽造私文書罪，各處有期徒刑5月、6月，合併應執行10月，得易科罰金30萬元。全案仍可上訴。

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