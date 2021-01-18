▲大學學測22、23日登場，新北考場周邊紅線及人行道臨停資訊。（圖／新北市交通局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

110年大學學測將於1月22、23日兩天舉行，因應防疫，新北高工、板橋高中、新莊高中、新莊國中、三民高中、永平高中及錦和高中等考場周邊道路紅線，以及人行道將開放臨時停車，方便考生親友接送；交通局也提醒路口10公尺、公車站、消防栓及有妨礙他人、車通行處所，仍禁止臨時停車。

交通局表示，上述考場開放臨停路段包含：土城區新北高工的明德路1段、2段；板橋區板橋高中的文化路1段；新莊區新莊高中的中平路、新莊國中的中正路；蘆洲區三民高中的復興路；永和區永平高中的仁愛路；中和區錦和高中的錦和路等，詳細開放範圍詳見附表。

▲110年大學學測試場周邊道路紅線與人行道開放臨時停車路段一覽表。

交通局交通管制工程科科長陳建成表示，今年大學學測新北市共有10處考場，因應防疫，不開放親友陪考，但考量部分考生有親友接送的需求，交通局會同警局評估考場周邊道路交通狀況，除了新店高中、華僑高中及新北高中以外，開放考場周邊部分道路紅線和人行道臨停，請車輛順向靠邊停車、禁止併排；人行道則限機慢車，以斜向停放一列為限，並應保持1.8公尺以上人行空間。

交通局呼籲考生與親友多利用大眾運輸前往考場，若開車接送考生的親友，於臨停、接送時仍應注意保持社交距離，室外1公尺，並遵守相關規定，以維護道路交通順暢與安全。同時也提醒考生進入考場需出示證件並配合量測體溫且全程配戴口罩，各考場於考試當天將於上午7時30分開始量體溫，請考生提早出門，避開入場時人群聚集，預祝各位考生考試順利。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版