陳柏惟不認雞排祭品文　陳玉珍酸：涉嫌詐賭

記者黃巈禾／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇遭罷免後，網友挖出台灣基進立委陳柏惟2019年的雞排祭品文，內文提到若2020年與王浩宇、黃捷三人被罷免成功，就請全台灣人吃雞排。但陳柏惟回應，當時連公職身分都沒有。對此，國民黨立委陳玉珍狠酸，涉嫌詐賭。

▲陳玉珍。（圖／記者黃國霖攝）

陳玉珍17日表示，中壢市民民意的覺醒，當選以後如果沒有認真履行承諾，做好選民服務，人民給的權力還是會收回來，這是民主正向發展的表徵；另外，對國民黨士氣也是一大鼓舞，期待2月6日黃捷罷免案也能順利通過，2月6日在鳳山的罷免案如果可以通過，更能證明無論藍營優勢選區或綠營優勢選區，人民的力量才是最重要，真正彰顯出人民給權力，也可收回權力，人民才是「頭家」。

▲網友翻出陳柏惟的「三巨頭」照祭品文討雞排。（圖／翻攝自3Q 陳柏惟臉書）

至於陳柏惟雞排文，陳玉珍認為，陳柏惟2019年7月6日在臉書發文，那篇臉書貼文，應該涉及兩個部分，第一個是說要請雞排，大家都有看到，「不過，那篇文涉嫌詐賭，因為他寫2019年我們三個小議員，他那時候也不是議員啊！他沒有當選議員，他是2020年1月11日才當選立委，所以那篇文章涉嫌欺騙全台灣2300萬人民，這是第一個，這是詐賭行為」。

陳玉珍還說，陳柏惟可能沒有相關法律常識，所有的民選公職人員未滿一年不得罷免之，2020年1月11日當選，同年2月1日就任，要到2021年2月才符合被罷免的資格。

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