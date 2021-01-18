陳柏惟嗆什麼咖　朱學恒反擊：真正的男人不玩小語病

▲陳柏惟、朱學恒。（合成圖／翻攝自3Q陳柏惟、朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，網友翻出台灣基進立委陳柏惟2019年的雞排祭品文，意外掀起與「宅神」朱學恒的口水戰。對於朱學恒說「連嗆賭都沒種面對」，陳柏惟18日開嗆「朱學恒是什麼咖啊」。對此，朱學恒反擊，真正的男人不玩小語病。

朱學恒18日在政論節目《新聞大白話》表示，過去這段時間這麼努力吸引陳柏惟的注意，沒想到居然被忘記，「柏惟，要記得我啊！當你每次說錯話的時候，你回頭一看，有人在笑你，我就是那個咖，是我笑你香港來台灣當兵，哈哈哈哈哈；是我笑你，什麼台灣海峽挖砂是要給共軍潛艇入侵，是我，柏惟」。

朱學恒繼續狠酸，「昨天也是我笑你柏惟，嗆賭，連個打賭都不敢，馬上就收回去，說沒有沒有，時空背景不同，那你打賭都不行，怎麼打仗呢？柏惟，那也是我，昨天晚上也是我笑你，連自己是國防外交委員會都搞不清楚，說自己是環衛委員會，笑你的，也是我，柏惟，我只有一個小小的要求，每次你做錯事的時候，回頭一看，就會看到我在那邊笑你，就這樣記住就好了」。

朱學恒諷刺，陳柏惟當時說打國民黨要1打35的時候，他是第一個提醒數學算錯，國民黨是36個人；也是他第一個提醒，脖子一勒，就被57歲的林為洲給放倒了，「都是我在苦口婆心提醒你，我希望你能更上層樓，不要每天都在那邊搞笑，如果真的很想要講笑話的話，可以去上博恩的節目啊！對不對？博恩柏惟雙人秀，你看這名字的差一個而已，讚！」

對於陳柏惟嗆「朱學恒什麼咖」，朱學恒說，再度呈現陳柏惟記憶力不太行，他也是賺到了，自己是全台發過最多雞排的男人，真正的男人沒有在玩小語病，什麼2020、2021，嗆出來就通通有效。

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