案838染疫醫已「1傳3」　一張圖看「5醫護感染關係」

▲部立桃園醫院新冠感染關係圖。（圖／記者嚴云岑製）※點圖放大

記者趙于婷／台北報導

部立桃園醫院新冠肺炎院內群聚感染持續擴大，目前已累計5名醫護確診，其中1名（案839）定為社區感染。中央流行疫情指揮中心也在今宣布前往部桃設立「前進指揮所」，由醫療應變組副組長王必勝擔任指揮官，專家小組召集人張上淳也天天前往院內協助感控。

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▲部桃5醫護院內感染關係圖。（圖／王譯萱製）

案838為部桃住院醫師，曾照顧COVID-19確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性。

案839為案838同住接觸者，為上述醫院護理師，是案838的女朋友，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，但因為未接觸或照顧COVID-19確診個案，歸類為社區感染。

▲衛生福利部桃園醫院外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

案852也是部桃護理師，和案838在護理站接觸小時以上，於1月11日採檢結果陰性，期間除上班外皆待在家中，未出外活動。1月14日起出現輕微咳嗽、喉嚨癢症狀，15日晚間至診所看診，因出現發燒症狀回醫院進行採檢後返家。

案856則是部桃主治醫師，1月10日工作時曾與案838接觸，兩人一起取出患者喉嚨異物，1月11日採檢結果為陰性，之後二採陽性。

而案863是另一名護理師，和案856負責同一間病房，1月12日曾接受採檢結果為陰性，1月14日、15日陸續出現鼻塞及咳嗽症狀，因匡列為案856接觸者，於昨（17）日再次採檢並於今日確診。

為防止院內群聚擴大，陳時中也宣布成立前進指揮所，全院患者只出不進，取消探病，陪病僅限1人且須實名制，另外，也加強宣導醫院員工落實自主健康管理，若發現有輕微症狀應第一時間通報，並依指示回院就醫，不可自行就醫。



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