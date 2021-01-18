女確診隔離30天「仍陽性」！告上法院：放我出來　裁判決果出爐

記者羅志華、黃宥寧、莊智勝／台北報導

新冠肺炎在台疫情近日趨於嚴峻，台北市一名何姓女子因確診感染，竟遭強制隔離逾30天仍無法離開；何女不滿，因此透過家人向法院聲請提審，認為依據現今科學證據證實採檢陽性不代表具有傳染力，依照世衛、新加坡、美國標準，她的傳染力應已極低，在無科學證據顯示仍具有傳染力的前提下，不應再繼續限制人身自由；但台北地院審酌，何女檢疫結果確實仍呈陽性，因此予以駁回。不過就在何女遭駁回隔日，指揮中心即放寬確診者出院標準。

▲何女不滿自己病況已經痊癒，卻因檢疫結果呈陽性而無法解隔離。（示意圖，與本案無關／彰化醫院提供）

裁定書內容指出，何女因遭專業醫師診斷感染「嚴重特殊傳染性肺炎」，自109年12月11日起至110年1月11日遭隔離至台北市立聯合醫院接受治療，時間長達逾30天，何女雖然已經痊癒、沒有症狀，但卻因檢疫結果持續呈現陽性而無法解除隔離；何女不滿人身自由長時間遭到限制，因此透過家人向法院聲請提審，請求早日釋放。

何女主張，自己雖未符合目前主管機關之出院標準，但根據現今科學證據，世界衛生組織、新加坡、美國等已採用隔離天10至21天、與無症狀作為解隔條件，新科學證據亦證實RT-PCR陽性不代表具有傳染力，自己已經遭隔離30天，傳染力應已極低，在無科學證據顯示患者仍有傳染力的前提下，不應再繼續限制人身自由。

台北地院審酌，何女住院隔離治療雖已屆滿30日，但經2位專科醫師重新鑑定，何女檢疫仍持續呈現陽性，顯現何女出院後仍有可能感染不特定多數人之危險，因此持續隔離於院內接受治療均屬適法，因此對於何女請求，法院於1月12日予以駁回。

不過就在駁回何女請求後隔天，中央流行疫情指揮中心13日即正式公告新版確診者解隔離標準，包括症狀緩解至少3天；連續2次核酸檢驗Ct值34以上或1次陰性、1次Ct值34以上或2次陰性；距發病日已達10天等3項條件，確診者須3項全符合即得解除隔離治療。對此，本案何女若不服，可依訴願程序提起救濟。

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