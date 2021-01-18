20元就載！白牌車遇Boss「吃10萬罰單」　運將後悔：500趟不夠賠

▲屏東監理人員在南州車站攔下白牌車，依法開罰單並吊扣駕照 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

許多鄉鎮由於大眾運輸不發達，許多人會選擇搭白牌車移動。屏東縣警方日前在南州車站值勤時，就取締到了2輛正在載客的白牌車，駕駛與客人協議一人一趟20元，不料行駛途中被抓到現行，2名駕駛均被開罰10萬元，至少要跑500趟以上才能回本，冒險違規賺錢得不償失。

白牌車收費便宜又方便，加上鄉下計程車少、大眾運輸又不發達，因此雖然政府不停宣導，白牌車仍一直抓不完。所謂的白牌車就是以自用車載客，此舉違反公路法可處10萬至2500萬罰鍰，另外還要吊扣車牌及駕照4個月至1年，情節重大者甚至可以直接吊銷。

▲駕駛與客人協議一人一趟20元，不料行駛途中被抓到現行，2名駕駛均被開罰10萬元。（圖／東森新聞）

屏東警方日前在南州車站值勤時，抓獲2名正在載客的白牌車駕駛，駕駛與客人協議短距離一人一趟20元、視距離以每10元增加，一輛載滿約可以賺取100元至200元，不過這一次被抓獲，2名駕駛均被開罰10萬元，至少要跑500趟以上才能回本。

儘管處罰相當嚴重，在鄉鎮地區乘車不便的地方，然有許多白牌車冒險載客，而且像高雄到屏東恆春，通常跳表要4000元以上，但白牌車喊價可能只要1500至2000元，長途較便宜的價格也成為白牌車不衰的原因。警方提醒，由於白牌車沒有保險，若發生事故恐無法獲得理賠，民眾還是選擇合法業者才有保障。

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