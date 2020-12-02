屍吐冤！後龍鎮代主席夫3人收押...為100元把白牌車司機往死裡打

▲苗栗1名白牌車司機11月30日遭乘客打死，涉案3嫌法官裁定羈押。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍、徐愷昕／苗栗報導

苗栗縣吳姓白牌車駕駛，11月30日凌晨載著黃姓、郭姓、沈姓3名男乘客從苗栗回後龍時，疑因車資問題而發生肢體衝突，吳男最後傷重不治。檢方依照傷害致死罪嫌，將黃男等3人移送，昨（1）日晚間檢方複訊後向法院聲請羈押，法官今（2）日開庭結束，裁准3嫌羈押禁見。

據了解，涉案的3名乘客來頭都不小，54歲的黃男是後龍鎮代表會主席花麗卿的丈夫，50歲的郭男是建商，而57歲的沈男是後龍地區的望族，主要從事土地、房地產買賣，過去因為殺人和槍砲案入獄服刑，直到2019年才假釋出獄。

11月30日3人搭上吳男的車，原本講好車資為200元，但他們增加下車地點，於是司機要求加價100元車資，沒想到就為了這一張「百元鈔票」遭到圍毆。警方表示，事發之後黃男報警謊稱吳男病發倒在車子旁邊，但抵達現場一看，人早就沒有呼吸心跳，而且頭部、身體有多處擦、挫傷，並不像是單純的病發死亡。後來經過法醫解剖，確認吳男有腦水腫、頭部皮下出血等傷勢，應該是外力造成，這才揭穿3人的謊言。

全案1日經承辦檢察官複訊後，認為3人涉犯刑法傷害致死罪嫌重大，屬最輕本刑7年以上有期徒刑的重罪，且事發後嫌疑人有丟棄證物的滅證行為，各自供述也有出入，有串證的可能性，向法院聲請羈押禁見，而法官2日上午開庭，因認定3人所犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，裁定3人羈押禁見。

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