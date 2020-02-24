19例生前開白牌車！政府狂抓「4天罰出850萬」　同業司機崩：如過街老鼠

▲公路總局4天抓17輛白牌車重罰850萬，白牌車司機喊苦「如過街老鼠。」（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣首例確診新冠肺炎（COVlD-19）死亡個案，由於該個案生前職業是白牌車司機，為了避免讓其成為疫情破口，公路總局決定擴大違規的白牌車，目前估計有2千人面臨失業。有一名白牌車司機出面喊苦，「我們感覺就好像過街老鼠一樣，人人喊打。」

自從新冠肺炎疫情傳入台灣後，民眾減少搭乘大眾運輸，台灣運輸業的業績直直落，由於首例死亡個案是白牌車司機，使公路總局決定擴大取締白牌車，讓相關的同業司機日子更加難過，甚至連車子都不敢開出門營業，估計有2千人生計受到影響紛紛喊苦。

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▲台灣運輸業的業績直直落，業者大動作消毒挽回民眾信心。（圖／東森新聞）

一名白牌車司機表示，「我們感覺我們好像過街老鼠一樣，人人喊打，（擴大取締）十天了，少賺了相當多的收入，一輛車停在家裡閒著，（政府）也沒辦法說有什麼方式，可以讓我們繼續能賺錢」，期盼政府可以給予引導，讓他們可以合法化正常營業。

公路總局表示，違規白牌車一直是他們的稽查取締重點，自19日起就已經請各直轄市政府、轄屬各區監理所等單位，加強稽查取締白牌車，統計20日至23日共4天，就查獲了17輛違規白牌車，累計已開出850萬元罰鍰，主要取締熱區鎖定機場及火車站、轉運站等地。

▲個人被查獲最高處罰鍰50萬元。（圖／東森新聞）

公路總局指出，經查獲違反規定者，將依公路法第77條第2項規定加重處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元，車行最高也可求處2500萬元，民眾搭車時應該選擇合法計程車，避免有損及自身權益時求償無門。

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