白牌車桃機違法攬客　警取締竟遭拖行受傷！運將下場曝

▲白牌計程車司機許姓男子去年12月在桃園機場違法招攬2名韓籍旅客，航警局員警上前盤查卻遭拖行受傷。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

許姓男子於去年12月間在桃園機場第一航廈違法招攬2名韓籍旅客，航警局陳姓員警發現後上前盤查，許男為規避員警臨檢不顧員警安危強行駕車離去，陳姓員警被拖行導致右肩拉傷，許男偵訊時否認犯行，桃檢25日偵結依妨害公務罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，56歲的許姓男子去年12月22日中午12時30分，駕駛自小客車在桃機第一航廈，下車違法向2名入境之韓籍旅客違法攬客，航警局陳姓員警發現後上前盤查取締，許男隨即進入車內，不顧陳員站在車旁要求受檢隨即驅車逃離，站在車旁的陳員拉住許男，但被拖行數公尺導致右肩拉傷，許男隨後被航警局其餘員警攔查到案。

陳男在警訊時否認犯行，辯稱沒有看到員警盤查取締，反而是以為有人要打他才駕車離開等語；陳姓員警則提供驗傷證明、機場監視畫面等光碟佐證，但就傷害部分並未提告，2名韓籍旅客也作證，許男確實向他們招攬上車，但遭員警取締後卻執意將車駛離，員警拉住許男導致被拖行受傷事實，桃檢25日偵結依妨害公務罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

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