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嘉義高鐵白牌車亂喊價「行李上車漲3倍」　罰10萬扣牌吊照

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▲▼ 賺300元罰10萬元，嘉義高鐵站白牌車違規載客遭罰! 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 白牌車出沒嘉義高鐵站違規載客遭罰 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義區監理所近日接獲多起民眾檢舉，於高鐵嘉義站常有計程車與白牌車司機於2號出口違法攬客，當乘客經過即上前招攬影響場站秩序且多不跳表亂喊價，和合法排班計程車搶生意。

嘉義區監理所近日查獲一起違規營業案，據乘客表示當日2人要搭車前往嘉義市區，司機說一人收100元，經引導到車輛後乘客才發現是白牌自用車非計程車，且行李上車後又司機改口增加價格表示一共要收300元，違規營業又亂喊價。本案該所經查證違規營業事實明確，罰款10萬元並各吊扣該車牌照及司機駕照4個月處分。

嘉義區監理所表示白牌車違規營業，依公路法第77條第2項規定處罰，個人被查獲最高處罰鍰50萬元，另計程車議價行為依公路法可開罰9000至9萬元，並得按其情節輕重，吊扣其違規營業車輛牌照；並表示於交通頻繁處所，違規攬客營運妨害交通秩序者，依道路交通管理處罰條例可處1500元以上3000元以下罰鍰，呼籲駕駛勿以身試法。

今年以來，嘉義區監理所已多次前往高鐵嘉義站稽查，並受理民眾檢舉案，經查證檢舉資料屬實者一律開罰。呼籲民眾如有運輸交通需求應搭乘合法計程車或公車，勿搭乘違法營業白牌車輛及非法攬客計程車，以維護汽車運輸業市場營運秩序及乘車安全與合法權益。

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