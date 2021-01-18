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罷王成功！　「罷王粉專」升級為公民監督不適任民代平台

▲罷王成功！「罷王粉專」升級並有重任。

▲罷王成功後，「罷王粉專」將升級並有重任。(圖／翻攝自網路）

記者楊淑媛／桃園報導

罷王成功落幕，罷王總部執行長邱仁德17日帶領志工沿街謝票時表示，罷王總部將儘快還給房東，成員基本上都是民眾組成的志工，因為罷王行動而聚在一起，既然階段任務完成，將各自回歸正常生活。

罷王發起人唐平榮則表示，但原本屬於罷王主力空軍的罷免王浩宇粉專及社團，將會延續著罷王的精神和意志，升級成為台灣公民監督不適任民選公職的重要平台，持續為台灣的政治環境，盡一份力。▲罷王成功！「罷王粉專」升級並有重任。

▲罷王總部將儘快還給房東。（圖／記者楊淑媛攝）

罷王總部執行長邱仁德目前也是中壢區信義里里長，罷王成功落幕，感謝長達8個月來，罷王志工全力支持，參與這場艱困的罷免戰；至於，擔任公益傳播基金會執行長的唐平榮則表示，罷王是一場公民自覺的運動，不分顏色，只問是非，更需要勇氣，罷王成功後，他將一秉以往投入基金會，長期關注於見義勇為的推動運動，傳遞社會正能量。

罷王總部於去(2020)6月成立，位於中壢區中原路上，在罷王行動展開後，經過一階、二階連署，以及三階投票長達8個月的期間，是來自四面八方、不分黨派的罷王志工的精神總部。其中，罷王志工成員以熱心關注地方政治的年輕族群居多數。

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