罷王「貪食蛇車隊」謝票　粉專：身為中壢人我驕傲

▲罷王車隊謝票。（圖／莊姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「謝謝中壢人站出來！」罷王成功第二天，罷王總部執行長邱仁德17日帶領志工團隊，發動「貪食蛇車隊」於下午1點由罷王總部準時出發，沿著中壢區大小街道謝票，沿途受到熱情民眾不斷比讚肯定，但並未繞經王浩宇服務處。支持罷王不遺餘力的平鎮籍市議員黃敬平，並送來紅豆湯給參與謝票的罷王志工，感謝志工們連月來的辛勞。

▲市議員黃敬平送來紅豆湯給參與謝票的罷王志工。（圖／記者楊淑媛攝）



「罷王粉專」在罷王成功落幕後，罷王粉紛紛留言：「我們一起寫下了歷史，讓他成為全台首位被罷免的市議員」、「中壢人最棒了！自己選出的人自己負責清，深深為中壢人感到驕傲」、「一路走來大家辛苦了，這不是任何人或任何黨派的功勞，而是民意的匯集成就了這次民主的罷免，少了任何人的任何一票都不行！」、「桃園市宇過天晴，感謝所有中壢人、感謝一起打這美好一仗的所有人」。

▲罷王車隊謝票。（圖／莊姓民眾提供）



「下宇了天光了！」、「花六百多元的計程車費趕回家投，值得了！太開心了，團隊一路走來辛苦了，謝謝你們！」、「罷王成功！謝天！謝地！謝中壢鄉親父老！」、「謝謝罷王總部，身為中壢人我驕傲」、「讚啦，2021第一件大快人心的事！」…

・網推CP值最高保養品！innisfree綠茶籽精華＋調理液下殺888元