罷王總部中壢仁海宮參拜　祈投開票順利「倒宇天光」

▲罷王發起人唐平榮和罷王總部志工伙伴，前往中壢仁海宮參拜。（圖／罷王總部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「要人也要神」才能成事！罷免王浩宇16日就要舉行投票，罷王發起人唐平榮15日與罷王總部志工伙伴，前往中壢仁海宮參拜。唐平榮表示，過去一年來，因為疫情的影響，全台人民都過得很辛苦，祈求媽祖保佑台灣國泰民安，疫情早日退散，也祈求媽祖保佑投開票過程順利，罷王成功，掃除不適任的議員，一起寫下中壢的光榮歷史。

由於，近期爆出的本土病例，許多罷王的支持者也擔心影響投票，唐平榮強調，總部立場就是遵照指揮中心與市府的規定，提醒中壢選民明天口罩戴好，攜帶身分證、投票通知單、印章，踴躍投票。同時也向媽祖祈求明日的投開票過程能夠順利。

對於罷免案的成敗，唐平榮表示「盡人事、聽天命！」八個月前開始籌備罷免案時，就一直相信中壢選民會做出正確的決定，期待中壢選民明天不論天氣好壞，都能「封宇無阻」去投票，也求媽祖保佑1月16日能讓中壢「倒宇天光」，掃除不適格的議員，一起寫下中壢的光榮歷史。

另外針對近日內，有民眾向總部反應，沒有收到投票通知單，甚至向里長索取投票通知單遭拒。唐平榮強調，相信中壢各里里長都會嚴守行政中立，但民眾反應所提供的相關資料，會在投票後轉交給主管機關。

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