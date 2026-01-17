　
社會 社會焦點 保障人權

彰化偏鄉成金雞母！二林農會存款破180億　年終豪發6個月起跳

▲二林鎮農會存款破180億，年終6個月起跳。（圖／翻攝自二林鎮農會）

▲二林鎮農會存款破180億，年終6個月起跳。（圖／翻攝自二林鎮農會）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二林鎮農會近年來翻轉刻板印象，靠著多元經營與區域發展，營運成績一路長紅，成為金雞母，不僅存款總額突破180億元大關，盈餘更估計超過億元，成為彰化縣農漁會中的績效王者。農會也大方與員工分享成果，預計今年將發出至少6個月的年終獎金，讓上百名員工能歡喜過好年。

中科進駐帶動金融業務

二林鎮農會亮眼的表現，與「二林中科園區」的進駐息息相關。近年隨著園區發展，吸引科技大廠員工移入，帶動周邊建案與交屋熱潮。農會信用部趁勢推動房貸與各項金融專案，成功擴大放款規模、提升收益。據了解，農會存放比已突破75%，與彰化區漁會並列第一，且資產品質優良，逾期款情況極少。

▲矽品二林廠2027年全面啟動將有7千員工進駐。（圖／矽品提供）

▲矽品二林廠2027年全面啟動將有超過7千員工進駐。（資料圖／矽品提供）

深耕在地農產成金雞母

除了把握金融契機，農會也未忘本業，積極推動農業轉型與加值。早期從契作葡萄、火龍果開始，穩定農民收入；近年更大力推廣特色雜糧，如紅薏仁、小麥、蕎麥等，從種植到加工一手包辦，開發出多樣化產品，創造高額營收。光是在相關加工與行銷方面，每年就為農會帶來數千萬元的營收，成為重要的獲利引擎。

▲二林鎮農會推廣蕎麥麵 。（資料圖／縣府提供）

▲二林鎮農會紅龍果選拔 。（資料圖／縣府提供）

盈餘穩定近億元 

由於營運策略成功，二林鎮農會近幾年盈餘穩定維持在近億元的高水準。自2024年起，年終獎金就已調升至5個月以上，部分績優員工甚至可領到7至8個月，換算下來超過百萬元，一般員工也多能領到20萬元以上，羡煞不少人。今年盈餘持續成長，預計將維持優渥的年終獎勵，至少發放6個月，讓同仁共享努力果實。

▲二林鎮農會推廣蕎麥麵 。（資料圖／縣府提供）

▲推廣蕎麥麵邀請日本師傅一起製作蕎麥麵。（資料圖／縣府提供）

績效稱冠彰化成吸金霸主
在彰化縣26個鄉鎮市農會及區漁會中，營收突破百億元的僅有6家，其中二林鎮農會不僅存款逼近200億元，更蟬聯經營績效第一名。從傳統農業鄉鎮，到如今金融與農業雙軌並進，二林鎮農會的成功轉型，證明只要抓住地方發展契機、深耕特色產業，即使非都會區的農會，也能創造億元級盈餘，成為地方經濟的亮眼支柱。

▲二林鎮農會推廣蕎麥麵 。（資料圖／縣府提供）

▲二林鎮農會推廣在地農特產。（資料圖／翻攝自二林鎮農會）

01/14 全台詐欺最新數據

地政系統出包　4200人收980萬交易簡訊　

地政系統出包　4200人收980萬交易簡訊　

政府系統出包嚇壞民眾！彰化縣員林地政事務所今（16）日下午近4點，竟誤將一筆「實價登錄總價980萬元」的交易通知簡訊，發送給全區4200多名已註冊「地籍異動即時通」的市民。許多民眾收到簡訊後，誤以為自己的房子遭盜賣，嚇得急忙撥打地政所電話求證，卻發現電話完全打不通，有人甚至撥了3小時仍無法接通。直到地政所緊急發送更正簡訊，並在官網道歉澄清是「系統異常」，這場虛驚才告一段落。

即／5連霸資深女議員交棒　賴清美宣布由兒子傳承服務

即／5連霸資深女議員交棒　賴清美宣布由兒子傳承服務

綠營女悍將收押仍登記參選　簽名筆跡不同爆爭議

綠營女悍將收押仍登記參選　簽名筆跡不同爆爭議

砍死「芭樂公主」判無期　家屬悲：應死刑

砍死「芭樂公主」判無期　家屬悲：應死刑

女騎士直衝騎樓　連撞3機車幸運僅輕傷送醫

女騎士直衝騎樓　連撞3機車幸運僅輕傷送醫

關鍵字：

彰化二林鎮農會存款盈餘年終獎金

讀者迴響

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友

鬼鬼曝女兒「幫招桃花」到處喊爸爸XD　跟炎亞綸「仍沒聯絡」：會少交圈內朋友
A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

屏夫妻雙載擦撞聯結車！妻摔輪下腦漿外溢慘死　夫目睹崩潰

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

頑童打遊戲瘦子自嘲「我只是農夫」　糧倉被偷也無力..自己講完笑瘋

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

台八男星外甥女遭吊車輾斃　77歲司機病逝！家屬、車行擺爛不賠　律師傳授破解法

