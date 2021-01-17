光陰的故事懷舊水彩展　郭宗正理事長主持導覽展開

▲台南市郭綜合醫院總裁郭宗正，在台南市文化中心文物陳列館主持亞太水彩協會主辦的台灣水彩懷舊篇大展，受到會友們的歡迎，爭相在他畫作前合影。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

曾被中華亞太水彩藝術協會拒於門外，如今榮任該會理事長的台南市郭綜合醫院總裁郭宗正，在台南市文化中心文物陳列館主持亞太水彩協會主辦的台灣水彩懷舊篇大展，受到會友們的歡迎，爭相在他畫作前合影，並請他在畫冊簽名，而使得展出會場熱鬧非凡。

在展出現場並舉行新舊理事長交接，在台南市文化局長葉澤山監交下，由現任理事長洪東標將印信交給新任理事長郭宗正，郭理事長強調他是非科班出身的醫生，但自幼喜愛繪畫，在媽媽郭林欣欣的栽培下，國小時屢在世界兒童畫展得金牌，如今仍不改其樂，他很感謝會友們的支持。

洪東標強調，亞太水彩協會會友遴選嚴格，唯有作品好能入會，郭總裁早期曾想入會被拒，但他仍不斷的畫，努力不懈，作品在國內外屢獲獎，10年來的堅持不但成為深受喜愛的會友，且被選為理事長，這種精神可作為學生學習的典範。

這項台灣水彩專題選系列光陰的故事懷舊篇展出109幅作品，選在台南展出深具意義，郭宗正理事長為大家導覽指出，府城是充滿歷史文化軌跡的地方，也是一個充滿著古老故事的城市，他展出作品創作構思，以懷舊意象本質出發。主題為一甲子前的台南老街，畫作整體以老舊街道及古建築構圖，黃色基調為主軸，並藉由古厝、餘暉、黃葉、秋意鋪陳，獨特的街道及老舊的三輪車，呈現出40年代老街特有的懷舊氛圍，不僅引人進入當時的時空背景，也備感近鄉情怯之情。

台南市這次展出，含括了老中青三代最優秀的水彩藝術家作品，下午2時並由溫瑞和現場創作演示，會友們以水彩媒材，運用不同表現形式，將往日情懷，蘊釀成一件件精彩的傑作，喚醒心中舊日美好的時光，希望除了讓人認識水彩這媒材動人之處，更希將水彩教育推廣到南部。

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