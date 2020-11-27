十三行博物館「導覽無國界」　用母語就可以暢遊史前世界

▲十三行博物館推出「多語導覽服務」，遊客可以透過自己最熟悉的語言，認識臺灣史前文化。（圖／記者彭懷玉攝）



生活中心／綜合報導

全台第一座市立考古博物館「新北市立十三行博物館」，充滿歷史文化的魅力，吸引許多遊客前往參觀，現在推出「多語導覽服務」，無論你是國語、英語、日語、臺語、阿美族語甚至是越南語、泰語、印尼語，都能透過自己最熟悉的語言，細細品味十三行文化。

「新北市立十三行博物館」除了保存珍貴的煉鐵遺跡，也透過栩栩如生的擬真人像，重建當時的生活面貌！擁有實力堅強的解說員及志工提供導覽服務外，自108年起更建置了線上語音導覽系統，遊客隨時可以將「虛擬解說員」帶著走，內容皆由專業語文老師翻譯、錄音，遊客只需要帶著智慧型手機到服務台掃描QR Code，選擇自己要收聽的語言之後，就可戴著耳機輕鬆在館內及新北考古公園漫遊。

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館方表示，今年將線上語音導覽服務範圍延伸至新北考古公園，更首度加入了阿美族語線上導覽服務，系統上線前特別邀請阿美族鄉親以及在臺灣生活的東南亞新住民朋友搶先試聽、分享體驗心得。居住在八里區的阿美族人Iku Amit表示，生平第一次在博物館裡面聽到阿美族語導覽，內心感到十分激動，覺得自己更貼近了南島先民的靈魂。

故鄉在泰國清萊的趙小姐，對於新北考古公園的干欄式建築特別有感覺，表示這種竹木結構的茅草頂家屋，在泰國北部很常見，加上泰語的導覽，感覺就像回到老家一樣親切！來自印尼日惹的博士生魏小姐也打趣地回應，現在因為疫情不能出國，來新北考古公園也能感受到南洋的氣息。