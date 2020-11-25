年度文化盛宴！12/18頂新魏家百年古厝登場　免費限額報名

▲頂新和德文教基金會將於12月18日，在成美文化園區舉辦「真實性的複音：傳統工藝與物質修復的對話」活動。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

想知道台灣古蹟彩繪修復團隊如何參與馬來西亞一級古蹟文山堂宗祠的修復嗎？想看隱身鹿港的粧佛藝師大展身手嗎？由頂新和德文教基金會舉辦的年度文化盛宴「真實性的複音：傳統工藝與物質修復的對話」，12月18日在成美文化園區登場，現場除有專家論壇、匠師導覽，民眾還可親手體驗纏花、木雕工藝，即日起開放線上免費報名。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充長期致力於文化資產保存，除推動魏家祖厝「成美公堂」修復工作、找來國寶級匠師讓這座百年古厝風華再現，也透過基金會舉辦年度論壇，邀請各國文資專家、學者探討文資保存議題。

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雖然今年的論壇安排受限新冠肺炎疫情，頂新和德文教基金會還是安排了國際連線，邀請馬來西亞文化資產保存修復建築師黃木錦與台灣藝術大學古蹟藝術修護學系邵慶旺助理教授對話，兩人將以大馬檳城文山堂的修復經驗為例，分享當傳統建築所處街區面臨都市更新時，如何平衡保存及發展，促進整體社會共融。

此外，論壇講師還包括文化部文化資產局文資保存研究中心陳俊宇助理研究員、曾入選裕隆木雕創新獎的羅又睿老師、粧佛藝師施世瞳等多位本土專家學者，他們將分享傳統工藝保存的經驗，並現場示範施作，重現傳統工藝中的不凡技巧。

頂新和德文教基金會指出，活動第二大亮點是由成美公堂修復藝師—－出身鹿港木雕世家的傳統工藝木雕保存者「人間國寶」施鎮洋藝師、見證台灣彩繪歷史發展之彩繪技術保存者潘岳雄藝師親自為民眾導覽介紹成美公堂的建築修復經驗，及傳統建築工藝修復技術。

第三大亮點則是現場工藝體驗活動，邀請纏花工藝謝雅秀藝師帶領民眾體驗基礎纏花，工序包含剪紙、捻盤線絲與組合形塑等技法；另外邀請深耕木雕工藝的「鹿港木雕世家」施家第3代傳人施懿紋老師示範雕作，並帶領民眾體驗木雕工藝，認識傳統工藝之美。

頂新和德文教基金會表示，今年的論壇主題為「真實性的複音：傳統工藝與物質修復的對話」，系列活動包含論壇、匠師導覽等等，活動完全免費，名額有限，請有興趣的民眾把握時間，儘速報名。

論壇網路線上報名：https://forms.gle/N4HF9svDzDh85okH8

工作坊網路線上報名：https://forms.gle/EC9eFmX66QsWZDw87

團體報名請洽：xichiculture.co@gmail.com

※「真實性的複音：傳統工藝與物質修復的對話」活動資訊

活動時間：2020年12月18日星期五，9:30～17:00

活動地點：成美文化園區（彰化縣永靖鄉中山路二段60號）