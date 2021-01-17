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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

共享機車WeMo傳「年前裁員」　北市勞動局：有員工陸續被資遣

▲WeMo共享電動機車衝3000台　第100萬騎士免費騎1年。（圖／記者張慶輝攝）

▲共享機車WeMo公司驚傳裁員，北市勞動局17日也證實有陸續裁員的狀況。（圖／記者張慶輝攝）

記者袁茵／台北報導

國內共享機車品牌WeMo Scooter驚傳將在農曆年前裁員。對此，台北市勞動局就業安全科長施貞夙證實，有陸續掌握到資遣員工的狀況，但目前看起來沒有大量解僱，會於18日清查該公司情形。

據傳，WeMo由於要進行人力調整，將在農曆年前裁10多名員工，但目前人數未達法定必須通報的程度，並非大規模裁員。對此，施貞夙17日受訪時表示，根據《大量解僱法》規定，要以員工人數來看資遣狀況，若在一定人數中的60日內有大量資遣勞工的情況，可能代表公司營運出現問題，需要做人力盤點或人力調整，或者是公司不再營運，形成員工大量失業。

施貞夙指出，WeMo公司人數大約有200人，目前已有陸續掌握到資遣等狀況，但因為資遣對公司來講是在做人力盤整，看起來沒有大量解僱狀況，會於18日清查WeMo公司狀況，就過去資遣紀錄是否出現異常，以及勞保人數有無大量更動來做清查；若60日內有超過五分之一、約40至60人左右被解僱，就會啟動作業進行列管。

而交通局則指出，目前沒收到WeMo需要做調整的部分，也未接獲民眾投訴租借機車不良反應。

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