2020上半年北市5.1萬人丟飯碗　失業給付申請多4成





▲北市逢失業人口6年來高峰，勞動局為因應疫情，除釋出千個公部門職缺外，並積極推出多起徵才活動。圖為去年11月舉辦歷屆最多廠商參與的「中高齡就博會」。（圖／台北市勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

許多行業受新冠肺炎衝擊，台北市勞動局就服處統計，北市2015至2019年，失業人口每年約4萬9000至5萬2000人，但2020年適逢疫情，光上半年就達5萬1000人，創6年來高峰；而失業給付人數也達到2萬3218人，比去年增加了約四成。

北市就服處指出，北市2015年失業人口5萬人、失業率3.8％，2016年5萬2000人、3.9％，2017年5萬人、3.8％，2018年4萬9000人、3.7％，2019年5萬人、3.7％，2020年上半年即5萬1000人、3.8％。

就服處提及，北市歷年求職就業人數中，2015年2萬3656人、2016年2萬9646人、2017年3萬2661人、2018年3萬3106人、2019年3萬6972人，2020年1至11月止就達3萬8124人，創6年最高。北市2020年截至11月止，申請失業給付人數達2萬3218人，較去年同期的1萬6938人，增加約4成，單月以4月的3788人最高，6月後陡降至2000人以下。

對此，台北市勞動局長陳信瑜表示，去年初疫情冒出來時，即火速推出「千人防疫方案1.0及2.0」，進用超過2000人進北市府，在民眾失業期間，提供即時上工的職缺；北市就服站針對「失業給付申請」也改採「隨到隨辦」，給予勞工緊急協助。

陳信瑜說，針對遭遠東航空及文華東方酒店「大量解僱」的員工，勞動局就服處也直接舉辦專案媒合活動，至去年中疫情趨緩時，便恢復實體徵才活動，總計號召354家企業參與、面試人次達1萬7764人次；北市在去年7月舉辦全國最大的「畢業生就博會」，8月舉辦面試人次最多的「青銀就業博覽會」，10月舉辦媒合率最高的「內科徵才」，11月舉辦歷屆最多廠商參與的「中高齡就博會」。

即便受疫情影響，陳信瑜提到，北市從去年3月起，連續舉辦4場「OKWORK職場體驗實習」、「南軟」、「2020畢業季」及「國貿人才」線上媒合就業博覽會，民眾在家即可求職投遞履歷，雖諸多產業受衝擊，但勞動局仍堅持與無勞資爭議及無薪假狀況的企業合作，且加強開拓7成以上「無經驗可」的職缺。

北市就服處再補充，新的一年即將到來，北市持續提供就業機會，如小型徵才、年節臨工等，今年3月13日將在圓山花博爭艷館舉行「Okwork學而實習之職場體驗實習X就業博覽會」。

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