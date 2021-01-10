北市2020年公共工程職災死亡僅1人　2面向朝「零職災」邁進

▲北市勞動局長陳信瑜表示，公共工程是營造業領頭羊，應帶頭示範，引領民間工程一齊朝「零災害」方向邁進，圖為2020年小年夜中正橋拆除工程夜間檢查。（圖／台北市勞動局提供）

記者袁茵／台北報導

台北市2019年有8人因公共工程死亡，成5年來最高。有鑑於此，北市主動並積極實施專案檢查與輔導，勞動局10日指出，2020年因公共工程死亡人數僅1人，創5年新低。勞動局長陳信瑜表示，公共工程是營造業領頭羊，應帶頭示範，引領民間工程一齊朝「零災害」方向邁進。

北市勞動局10日指出，北市2016年營造業職業災害死亡人數6人，民間工程占3人、公共工程3人；2017年營造業職災害死亡人數9人，民間工程6人、公共工程3人；2018年營造業職災害死亡10人，民間工程8人、公共工程2人；2019年營造業職災害死亡人數13人，民間工程5人、公共工程8人；到了2020年，營造業職災害死亡人數10人，其中民間工程9人、公共工程1人。

陳信瑜表示，2020年公共工程職業災害死亡人數1人，創近5年新低，且比例占全營造業死亡人數10人中的10％，也是近5年最低；相較前年公共工程死亡人數8人，降災幅度達87.5％。營造業職災容易引發社會關注，因此勞動局為顯示照顧弱勢勞工的決心，特別責成勞檢處採取有效防災作為。

勞檢處表示，「主動檢查」方面，實施公共工程及社會住宅工程的專案檢查，將高風險的職災工地列管，追蹤施工並查核缺失，加強監督職業安全管理，落實監造單位的安全衛生責任，以及首創雲端通報機制等。

勞檢處指出，「積極輔導」方面，持續辦理「深根職安4年計畫」，強化風險評估、推動自主管理認證、運用遠端視訊監督工地職安，及辦理宣導會、教育訓練及工地觀摩會等。

「朝向零職災邁進！」陳信瑜強調，會盡力降低職業災害，並維護勞工生命安全健康，工程主辦機關、監造單位、施工單位及勞檢處會持續齊力合作，共同致力減少職業災害。