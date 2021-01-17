南韓新冠今再增520人確診！咖啡廳、健身房營業限制明解禁

▲南韓解禁咖啡廳營業限制，圖為首爾明洞。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情逐漸趨緩，單日新增病例持續控制在5、600人規模，不過全國各地療養院、醫療院所、親友家族聚會等依舊傳出規模不一的零星群聚感染。政府決定延長首都圈與各地防疫措施效期至月底，維持禁止5人以上群聚，並在2月實施新春特別防疫措施，同時有條件開放健身房、補習班、KTV營業。

根據《韓聯社》報導，截至17日0時為止，南韓今（17）日上午9時30分共通報520起新增病例，其中500例為境內感染、20例則為境外移入，同時新增13例死亡。目前南韓共累計72340例確診、1249例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增350例（首爾佔142例、京畿道佔173例、仁川佔35例）；釜山新增32例；慶尚南道新增18例；大邱、蔚山、全羅南道、慶尚北道各新增15例；光州新增14例；忠清北道新增7例；忠清南道新增6例；全羅北道新增5例；大田新增3例；江原道新增4例；世宗新增1例。

從主要群聚感染案例來看，首爾市松坡區首爾南部看守所累計1221例；慶尚北道尚州市基督教傳教團體BTJ列邦中心累計至少760例以上；首爾市龍山區美軍基地累計17例；首爾市東大門區某三溫暖累計11例；京畿道龍仁市某聖教會累計209例；釜山市水營區使徒行傳教會累計28例；慶尚南道晉州市某祈禱院累計95例。

南韓防疫當局決定放寬對咖啡廳的營業限制，從明（18）日起咖啡廳可比照餐廳，晚間9時以前允許消費者入座用餐，室內須義務戴口罩，且入座後僅能停留1小時；首都圈室內體育設施與KTV的空間密度需維持8平方公尺內僅能有1個人；教會與寺廟等宗教設施允許現場禮拜、彌撒、法會等，不過首都圈限制全座席的10%以內人數入場、其他地區則為20%以內。

另外，酒店、夜店、酒吧、桌遊酒吧、派對包廂等設施仍禁止營業。

►南韓新冠再增580人確診！政府稱「疫情趨緩」：解除健身房停業禁令

►韓國青年情緒崩潰快瘋了！失業＋疫情重創經濟...砸車毀雕像洩憤

南韓現行防疫措施（至1月底）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、室內站立式表演場禁止營業；補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳、咖啡廳、無人咖啡廳等晚間9時以後只開放外送與外帶；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場10%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施有條件開放營業（8平方公尺／1人）；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所允許現場活動，限全場20%以內人數到場；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

聽Podcast掌握美選及國際局勢