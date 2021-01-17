巴西變種病毒傳7月已現蹤！連5天破千死　估染疫住院近4成喪命

▲研究估計，在當地醫療體系機構收治的染疫住院患者之中，死亡人數高達近4成。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西政府16日證實，境內新冠肺炎死亡人數已連續第5天超過千人，過去24小時新增1050人染疫病逝，死亡個案現已累計20萬9296例，如今有科學家認為，當地變種病毒可能早在去年7月就現蹤。最新研究估計，在當地醫療體系機構收治的染疫住院患者之中，死亡人數高達近4成。

綜合每日郵報等外媒報導，巴西醫療機構早在去年就收治大量新冠病患，依據巴塞隆納全球健康研究院15日發布的最新研究，該國北部及東北部的醫院公衛系統較不健全，許多人難以獲得適當醫療服務，死亡風險飆升，染疫死亡的可能性遠高於南部地區。

令外界關注的是，這些死亡個案是否因感染巴西新變種病毒喪命，現已無法做更進一步確認。此前，巴西亞馬遜州發現新型變種病毒「mutation 194」，而這種病毒屬於新的病毒譜系，傳染力也更強；科學家認為，此一毒株很有可能早在2020年7月就在當地出現並傳播。

巴西衛生部16日表示，境內確診人數現已飆升至845萬5059例，染疫數量排名全球第3，僅次於美國及印度，而過去24小時新增感染個案為6萬1567例，新增死亡數為1050例。

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