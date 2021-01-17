印度疫苗「臨床試驗未完成」引疑慮！　當局拚7月底3億人接種

▲印度疫苗開打。（圖／路透）

文／中央社新德里16日綜合外電報導

印度今天展開全球規模最大的新冠肺炎疫苗接種計畫之一，盼在7月底前為大約3億人施打。由於疫情已在當地奪走逾15萬條人命，並重創經濟，當局寄望疫苗施打能讓疫情告終。

印度總人口13億，累計2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診人數達到1050多萬，居全球第二高。印度政府計劃第一階段讓全國約1/4人口接種疫苗，包含醫療人員、50歲以上民眾和高危險族群。

法新社報導，由於印度基礎建設衰弱，網路流傳各種疫苗相關假消息，加上其中一支疫苗尚未完成臨床試驗便開始施打，引發民眾擔憂，種種因素使得印度規模龐大且複雜的疫苗接種計畫挑戰難度更高。

印度當局已批准2支疫苗，分別是印度血清研究所（Serum Institute of India）生產、英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）研發的疫苗Covishield，以及印度巴拉特生技公司（Bharat Biotech）與其他機構合作研發的Covaxin。印度政府首批已分別訂購1100萬劑和550萬劑。

獲得印度政府「緊急授權」使用的Covaxin，因第三階段試驗尚未完成，引發一些醫師擔憂。由於疫苗仍處於「臨床試驗模式」，今天注射這支疫苗的印度民眾需簽署一份同意書，確知「臨床效力…尚待確認」。

印度政府備有4個「超大倉庫」接收出貨的疫苗，再利用控溫貨車把疫苗從倉庫運送到各省的分發據點，過程中讓疫苗保持在攝氏8度以下。

印度政府已準備數十萬件疫苗所需冷藏工具，包含2萬9000個冷鏈據點、240個冷藏庫、70個冷凍櫃、4萬5000個冰襯冰箱和4萬1000個超低溫冷凍櫃。一旦印度夏季來臨時，這些設備將派上用場。

印度當局在全國700個縣安排共約15萬名經過訓練的工作人員，負責執行疫苗注射和追蹤記錄。此外還計劃透過自行研發的CoWIN應用程式（app），讓每劑疫苗和接受施打的民眾掛鉤，以數位化方式管理整個接種過程。種種安排盼能克服接種計畫面臨的各項挑戰。

今天疫苗接種首日，全印度3000個據點將有約30萬人施打。當局表示，民眾將相隔28天接種2劑疫苗，但為同一支疫苗而非2支疫苗各一劑；且接種第2劑過後14天，將開始產生保護力。

為防止任何疫苗遭竊並賣到印度最大藥品黑市，當局不敢冒任何風險，已安排武裝警察保護每輛運送疫苗貨車，並在存放倉庫安裝監視器，進入也都要經過指紋辨識。

「印度時報」（Times of India）報導，疫苗儲存溫度也將透過自動化數據紀錄器監視，每隔3秒就會將資訊傳送到中央單位。

印度公共衛生專家庫瑪（Preeti Kumar）告訴法新社：「安全措施之所以不可或缺，不僅為了化解物流和安全疑慮，也是建立民眾信心，讓他們相信疫苗抵達分派據點的整個供應鏈完好、不受破壞且安全無虞。」