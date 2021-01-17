護理師確診「2家人有症狀」！　急診醫列10點整理：接下來是關鍵

記者張靖榕／綜合報導

中央流行疫情指揮中心16日更新增加本土案例「案852」，臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」整理本土個案事件的發生時序共10點，指出由於案852同住的4位家人已有2人出現症狀，若隔離採檢結果為4人確定染病，接下來就是決定是否會擴大成大規模社區疫情的關鍵。不過粉專也表示「不用太驚慌」，只要勤作個人防護，仍可以和去年一樣平安度過。

▲案852確診讓「院內感染群聚事件」確立，接下來的關鍵為是否可能發展成侷限社區疫情。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學，17日凌晨在粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」發文，針對今年冬天，同時也是疫情以來第二個冬天，進行本土個案發生的時序整理。

謝宗學整理共10點，指出入冬降溫導至病毒活性大增，此時世界各國疫情大爆炸，台灣境外移入病例大增，醫事人員照護治療負擔增加，進而發生「單一院內感染事件」，照顧確診病例的醫師受感染成為「案838」，其護理師女友因同住也受到感染成為「案839」，達到第6點「院內感染相關單一本土社區感染事件 」。

▲謝宗學提醒冬天還很漫長，只要做好個人防護、減少聚集，就有機會平安度過疫情。（圖／記者李毓康攝）

中央流行疫情指揮中心新增的本土案例「案852」，是於本月10日和案838工作時有短暫接觸，4天後出現輕微咳嗽、喉嚨癢等症狀，15日採檢後並於隔日確診。期間案852除工作外並無外出，但與4名家人同住。謝宗學表示「案852」的發生讓「院內感染群聚事件確立」，是目前已確認的第8點。

「以下是尚未確認但可能發生的事件」，「案852」同住的4位家人中已有2人出現症狀，正在醫院隔離採檢中，謝宗學指出若4位家人染病就進入時序的第8點，而關鍵就在第9個時序 ─ 「染病醫事人員和其接觸感染者造成侷限社區疫情」，若真的發生，接下來就有機會進一步擴大成大規模社區疫情。

謝宗學表示去年某醫學中心院內群聚感染爆發時，也出現過同住家人染疫事件，但疫情即時得到遏阻才未演變成「侷限型社區疫情」，所以在第8個時序就停住；如今此次醫護感染也已走到第8個時序，同樣是感染原明確的新增確定病例，「不用太驚慌」。

謝宗學表示只要人人做到像去年一樣嚴謹的個人防護，少去人群聚集的地點，「相信我們一樣可以撐過這段艱難的時間。」他說冬天很漫長，夏天到來前勢必還有許多考驗，但「只要團結一心，再難走的路也能克服。」