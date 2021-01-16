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韓國青年情緒崩潰快瘋了！失業＋疫情重創經濟...砸車毀雕像洩憤

▲▼受新冠疫情影響，南韓青年面臨最嚴峻的求職寒冬。（圖／路透社）

▲受新冠疫情影響，南韓青年面臨最嚴峻的求職寒冬。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓爆發新冠肺炎（COVID-19）疫情至今將屆滿一年，觀光業、住宿業、餐飲業等為配合防疫政策而慘遭重創，迎來繼1997年IMF金融危機後的蕭條景象，去年12月就業人數減少62萬8千名，失業人數更是飆破110萬，其中2、30多歲青年世代在面臨史無前例的就業困難，心情也因壓力影響變得更加浮躁，衍生出許多社會亂象。

根據《韓聯社》報導，7日下午釜山市機張郡一間教堂的聖母瑪麗亞雕像，遭到20多歲的求職青年氣憤地以長寬各20公分的石塊砸毀，事後該青年接受調查時坦承，大學畢業後求職困難，在面臨生活壓力下，才選擇以砸毀教堂雕像的方式減壓。

去年11月底，也有一名27歲的求職青年趁夜深人靜之時，持尖銳物體刮毀停在首爾市西大門區某巷弄內的5輛車，後來他向警方坦言，證照考試受疫情影響不斷延後，求職變得更加困難，才會不知如何消解壓力。

▲▼觀光客銳減、內需市場受創，首爾明洞街頭冷清，出現大量倒店潮。（圖／達志影像）

▲觀光客銳減、內需市場受創，首爾明洞街頭冷清，出現大量倒店潮。（圖／達志影像）

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓統計廳13日發佈一份調查報告，去年12月全國就業人數為2652萬6千人，與1年前（2690萬4千人）相比減少62萬8千人，總失業人數高達11萬8千人，較1年前增長4萬5千人，此份數據足以說明南韓近年受疫情影響，失去大量工作機會。

南韓在迎來史無前例的求職淡季，以2、30多歲青年為主的求職民眾內心壓力極大，大部分轉化為無力感、甚至罹患憂鬱症。專家擔憂，相關精神與心理疾病若無法適時消解與治療，恐怕演變成社會上的暴力現象。

新冠肺炎去年3月在南韓爆發第1波大流行時，停止徵才的企業行號大幅增加，當時求職就業情報平台「JobKorea」向2980名求職者展開調查，發現求職壓力大者高達89.3%，其中在面臨壓力時會疲倦與無力（69.4%）、憂鬱症狀（58.2%）。

首爾大學心理學教授郭錦珠（곽금주）表示，「青年的憂鬱症與相對剝奪感雖仍持續累積，但因社交距離等防疫政策影響，就連與朋友見面紓解壓力都變得相當困難，才會造成憤怒情緒無法獲得適時調節，情況愈演愈烈。」

►南韓新冠再增580人確診！政府稱「疫情趨緩」：解除健身房停業禁令

南韓現行防疫措施（至1月17日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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