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南韓新冠再增580人確診！政府稱「疫情趨緩」：解除健身房停業禁令

▲▼遭限制營業的自營業者前往共同民主黨總部前抗議。（圖／達志影像）

▲遭限制營業的自營業者前往共同民主黨總部前抗議。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情近期稍獲控制，單日新增病例數維持5、600人上下，全國各地的療養設施、醫療院所還是傳出規模不一的零星群聚感染，且在私人聚會的感染比率高。儘管與先前所訂立的單日新增病例控制在100人以下的目標仍有段距離，政府依然決定有條件開放健身房、補習班、KTV營業，同時首都圈與各地的防疫措施效期將繼續維持2周。

根據《韓聯社》報導，截至16日0時為止，南韓今（16）日上午9時30分共通報580起病例，其中574例為境內感染、33例則為境外移入，同時新增19例死亡。目前南韓共累計71820例確診、1236例死亡。

▲▼南韓疫情稍微趨緩，政府考慮放寬健身房等營業限制。（圖／達志影像）

▲南韓疫情稍微趨緩，政府放寬健身房等營業限制。（圖／達志影像）

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增341例（首爾佔148例、京畿道佔163例、仁川佔30例）； 釜山新增59例；大邱新增23例；江原道新增22例；慶尚北道新增19例；全羅北道新增17例；慶尚南道新增15例；全羅南道新增13例；蔚山、忠清南道各新增8例；光州、忠清北道各新增6例；大田新增5例；濟州島新增4例；世宗新增1例。

從主要群聚感染案例來看，慶尚北道尚州市基督教傳教團體BTJ列邦中心累計729例；首爾市東大門區某車站累計職員與家屬共12人確診；仁川市延壽區某親友聚會累計15例；京畿道烏山市某教會累計14例；大邱市達西區某托兒所累計8例。

▲▼南韓國務總理丁世均宣布放寬健身房、補習班、KTV營業限制。（圖／達志影像）

▲南韓國務總理丁世均宣布放寬健身房、補習班、KTV營業限制。（圖／達志影像）

南韓國務總理丁世均（정세균）於16日上午召開中央災難安全對策本部會議時表示，將延長首都圈社交距離防疫第2.5階段、其他各地第2階段效期2周；有條件開放健身房、補習班、KTV等場所營業至晚間9時，每8平方公尺面積只能站1人；咖啡廳開放入座飲食至晚間9時；而教會則允許週日現場禮拜，不過現場人數僅限全場座位的10%；同時，持續禁止5人以上群聚。

丁世均表示，政府深刻體會因配合防疫政策而被迫限制、停止營業的自營業者的困境，因此才調整防疫措施內「不合理處」，呼籲國人春節能與親戚共體時艱，配合減少移動、旅行，「從下個月起，新冠疫苗與治療藥物將成為防疫的堅實後盾，若持續撐過1個月，深信將會迎來希望之春。」

►南韓新冠確診再增513例！高達7成民眾對新冠疫苗持「觀望」態度

南韓現行防疫措施（至1月17日）
首都圈（第2.5階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、KTV、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）
禁止5人以上群聚（包括同學會、同樂會、郊遊、職場聚餐、喬遷宴、送年會、周歲宴、壽宴等）；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等開放營業至晚間9時，入場人員須限制在3分之1以內；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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