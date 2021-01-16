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游錫堃：台灣回歸導致228事件　香港回歸造成港版國安法

▲▼立法院長游錫堃出席李登輝學研討會。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲立法院長游錫堃出席李登輝學研討會。（圖／游錫堃辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃16日表示，前總統李登輝帶動了整個國家與台灣民主化的進步，尤其是在「香港反送中」、「港版國安法」事件之後，大家已經更能體會這樣的重要性，台灣的雙普選就是李登輝任內完成「1992年國會全面改選」及「1996年總統直選」，成為台灣最重要的民主基石，並直言「台灣的回歸造成了228事件，香港回歸造成港版國安法」。

台灣智庫16日於交通部集思會議中心舉辦李登輝學研討會，與會者包括交通部長林佳龍、故宮博物院院長吳密察、台杉投顧董事長吳榮義、台灣綜合研究院副院長李安妮、生物技術開發中心董事長涂醒哲等人。

游錫堃致詞時表示，李登輝於公於私都是位令人尊敬的前輩，他走過了一個關鍵的年代，見證歷史、參與歷史，也改變了歷史。

游錫堃說，李登輝曾在風雨飄搖之際，為台灣定下未來方向，使台灣成為華人文化圈的民主燈塔，他念茲在茲的座右銘「民之所欲，長在我心」，也是因為這樣才能突破各種困境，是台灣人民對他的共同記憶，也應該是全國最高民意機關立法院的核心信念。

▲▼立法院長游錫堃出席李登輝學研討會。（圖／游錫堃辦公室提供）

▲立法院長游錫堃。（圖／游錫堃辦公室提供）

游錫堃提及，李登輝帶動了整個國家與台灣民主化的進步，現在大家更能體會這樣的重要性，更加認識李登輝的偉大，尤其是在「香港反送中」、「港版國安法」事件後曾經有一篇文章中提到，香港在1946年之後，聯合國曾經通過31次決議要香港獨立。

游錫堃說明，當時香港的菁英大部分都要回歸中國，甚至當年的港督和香港政府要讓民眾普選，香港人民不願意，才有1984的「中英聯合聲明」，訂了一國兩制，也因為回歸害了香港，造成現在香港的命運，他對此感到非常難過和悲慘。

游錫堃指出，台灣亞太基金會董事長康寧祥曾在回憶錄中提到，當時被稱為「省議會五虎將」之一的郭國基，曾經遊說當時台籍的抗日菁英不要接受國際託管、要堅持獨立，但是他們沒有接受，因此1946年5月1日台灣省參議會政府成立、1947年就發生228事件，「台灣的回歸造成了228事件，香港回歸造成港版國安法」。

游錫堃認為，菁英分子任何一步都會決定整個國家的未來，香港在反送中要求的「雙普選」，台灣的雙普選就是李登輝任內完成「1992年國會全面改選」及「1996年總統直選」，成為台灣最重要的民主基石。

游錫堃表示，這是李登輝給台灣留下的資產，奠定台灣跟其他華人圈國家不同的政治制度和基礎，因此他非常懷念李登輝，期盼大家共同努力並且珍惜台灣的民主發展並傳諸永遠。

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