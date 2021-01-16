蔡英文讚扁媽「堅毅又有人情味」　盼陳水扁節哀保重

記者蔡文鈴／台北報導

前總統陳水扁的母親陳李慎15日晚間病逝，享耆壽94歲。對此，總統蔡英文透過臉書致哀，陳水扁前總統的母親陳李慎女士，陳媽媽堅毅又有人情味，受到許多人尊敬，也希望陳前總統和家人們節哀保重。

▲總統蔡英文曾探訪過「扁媽」陳李慎。（圖／翻攝自陳致中臉書）



副總統賴清德也透過臉書表示，聽聞扁媽不幸逝世的消息，內心感到十分不捨。他大讚扁媽是一位偉大的母親，母愛光輝無限，如今放下塵世一切，離苦得樂，祝福扁媽在西方極樂世界，逍遙無憂，也請家屬節哀保重

稍早，總統府發言人張惇涵表示，蔡英文聞訊後深感不捨，盼陳前總統及家屬節哀保重，並將視家屬治喪事宜規劃適時致意。

陳水扁表示，扁媽因肺炎引起敗血症合併多重器官衰竭，病逝麻豆新樓醫院，享耆壽94歲。另外，為了遵照家母一切從簡，不要驚動大家的遺願，加上疫情期間，將擇日舉行簡單家祭，不再辦理追思告別式。敬請親朋好友鑒諒！

扁媽的孫子陳致中也透過臉書臉書悼念，「阿嬤已化作千風、自由翱翔，願阿嬤離苦得樂，在天上安息」，並向阿嬤喊話「希望您會繼續保佑您所愛的人，也盼望阿嬤的心願都能早日實現」，文末附上一段英語告白「Goodbye We miss you and love you」。