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美再制裁6陸港官員　港府極度憤怒：支持中央採取任何反制！

▲▼2020年香港十一遊行,10.1,10月1日。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國15日再宣布制裁6名陸港官員，包含大陸全國人大常委譚耀宗、中共中央統戰部部長尤權等。港府16日對此發表回應，表示對美國所謂「制裁」極度憤怒，指美國相關行為荒唐、卑劣且無恥，並強調支持中央政府採取任何合適的反制措施。

港府指出，美國政府在「香港國安法」實施以來，利用不同事件和藉口，妄語詆毀，對盡責、忠誠和依法落實「香港國安法」的中華人民共和國和特區機關肆意作出攻擊，令他們不得不懷疑「香港國安法」是否已觸及外國和境外勢力的痛處。

▼大陸全國人大常委譚耀宗。（圖／新華社）

▲▼港區全國人大常委譚耀宗。（圖／新華社）

港府提到，事實上，在前年香港發生持續多月的反政府動亂和廣泛的暴力事件期間，以至「香港國安法」實施後，均見到美國國會和白宮以人權、民主和自治為藉口，針對香港特區接連制定法律和按美國總統的行政命令宣告多方面的行動。

港府表示，近日在美國國會大樓發生的事件後，在香港及國際社會中很多人都明顯看到，美國的行徑暴露其雙重標準及虛偽，而且明顯違反國際法及國際關係基本準則。

港府指出，美國政府聲稱實施所謂「制裁」和「指定」部分人士以施加懲罰性措施，是回應「香港國安法」的制定和實施，這是完全站不住腳的藉口。

港府強調，特區政府會全面支持中央政府採取任何合適的反制措施。

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

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