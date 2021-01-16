自爆AIT拜訪關切台灣5G發展　游錫堃致歉：講得太簡化引誤會

▲台灣智庫舉辦李登輝學研討會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃15日召集黨團協商，國民黨立委質疑國家通訊傳播委員會（NCC）在前瞻計畫特別預算案中，編列155億補助業者的5G網路建設並不合理，因此提案全數減列，游錫堃卻驚爆美國對華為在5G上領先很著急，美國在台協會（AIT）因此拜訪過他，「是民主國家跟反共有關係的」。對此，游錫堃16日受訪時表示，自己講得太急促，「我講得太簡化，引起誤會很抱歉」。

游錫堃15日召集朝野黨團協商，研商「中央政府前瞻基礎建設計畫第3期特別預算案（110年度至111年度）」相關事宜，國民黨團書記長林奕華表示，NCC在前瞻計畫特別預算案中編列新台幣155億元補助業者的5G網路建設，實在不合理，因此黨團提案全數減列。

在朝野激烈辯論後，游錫堃則突然提到，「如果是其它的案子要這樣發包，老實說我會有意見」，5G是世界頂尖的競爭，當中國華為取得領先地位後，「包括AIT都來找過我，立法院會成立數位國力促進會，其實也是跟AIT的意見有關係」。

▲立法院長游錫堃、交通部長林佳龍。（圖／記者林銘翰攝）



有關國民黨立委提案減列NCC相關預算，游錫堃今出席台灣智庫活動前受訪表示，這部分應該可以再溝通，國民黨立委最主要就是對發包有疑慮，「那個程序我覺得，因為主辦單位沒有跟我聊過，事實上我並不是很了解」。

游錫堃提到，如果以全球國際變化來看，美國總統川普上台後，將中國列為戰力競爭對手，甚至認為中興公司、中國華為有國安疑慮，特別是華為的5G在全球最進步、專利最多，因為這樣美國對中國不但變成競爭對手，且對5G發展也產生資安疑慮。

游錫堃說，美國已經要求英國、德國、法國、澳洲、加拿大、日本等國，不要再使用中國5G產品，「台灣怎麼樣我不是很清楚，我不是國安單位，但相信美國應該都有跟我們溝通」。

游錫堃也說明，自己昨天講得太急促、簡短了，當初AIT來拜訪的時候，主要是關心立法院的數位國力、數位發展，立法院在上一屆有成立一個協會，AIT關心的是這一屆是否有要成立，也因此立法院後來就成立了數位國力協會，「我講得太簡化，引起誤會很抱歉」。

游錫堃強調，5G瞬息萬變、發展很快，在這樣的國際局勢之下，行政院發包後也許覺得期程太長，想要壓縮時間跟量，所以才會想出後來的方法，他覺得這是權宜之計，因為5G發展如果輸給別人，整個國家競爭力也都會輸給人家。

游錫堃16日出席台灣智庫舉辦的「李登輝學研討會」，與會者包括交通部長林佳龍、前文化部長鄭麗君、促轉會主委楊翠、嘉義縣長翁章梁、時代力量立委邱顯智。

其他人也看了這些新聞...

►美台接觸限制取消 羅致政：打開官方互動的各種可能

►陳以信：美國取消對台交往限制 我國六長可訪華府嗎？

►國民黨：支持推動對美交流 呼籲更具體提升雙邊關係

相關新聞...

►吳釗燮：感謝美方解除不必要的交流限制 強化兩國合作關係

►總統府：感謝美國解除交流限制 聲明充分反應堅實夥伴關係



►振興一下我們的美麗