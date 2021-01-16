　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴西新冠「4天死4千人↑」！醫院氧氣供應耗盡　氧氣罐黑市熱銷

▲▼巴西確診人數飆升，許多地方醫院已經不堪負荷。確診病人被要求在家中進行隔離治療，親屬只好自行到黑市上購買氧氣瓶。（圖／路透）

▲巴西確診人數飆升，許多地方醫院已經不堪負荷，呼吸機缺乏氧氣供應。甚至有些確診病人被要求在家中進行隔離治療，親屬只好自行到黑市上購買氧氣瓶。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

巴西連續四天死亡人數超過千人，每日確診人數逼近7萬人。此外，許多醫院由於收容患者人數過多，備用氧氣耗盡，許多重症患者被迫強制脫離呼吸機治療，而氧氣罐則成為黑市「熱銷商品」。

根據衛生部指出，一些醫院連重症監護病房的氧氣供應也負擔不起，緊急轉介患者到國內其他州醫院，患者之間還必須「共享氧氣」，每10分鐘輪流一次。許多絕望的家屬在醫院外抗議，親人因為醫院氧氣耗盡，被強制拔離呼吸機。

根據《路透社》報導，巴西空軍自聖保羅州抽調9300公斤的氧氣，在15日緊急派送往氧氣短缺的醫院。當晚多地爆發對總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的抗議，社交媒體上充斥著「窒息巴西」的聲援標籤。世衛專家瑞安（Mike Ryan）警告，「在這種情況下，整個系統將開始崩潰。」

▲▼巴西總統波索納洛因為疫情防控不力，引起國內大規模批評聲浪。抗議民眾在大樓上投影出標語，表達自己的訴求。（圖／路透）

▲總統波索納洛因為疫情防控不力，引起國內大規模批評聲浪。抗議民眾在大樓上投影出標語，表達自己的訴求。（圖／路透）

瑪瑙斯（Manaus）是其中一個氧氣嚴重缺乏的城市，情況曾一度緊急到，當地官員計畫要讓61名早產嬰兒「空運出城」，當地醫院ICU使用率早在兩周前就達到100％，而醫護人員手套及防護裝備也面臨短缺。

波索納洛15日表示，將在下周初開始新冠疫苗接種計畫，一架從印度出發、載著疫苗的專機將在兩三天內出發。但根據知情人士透露，這架載著200萬劑疫苗的飛機可能將延誤，印度正因應自己的接種計畫，而決定是否要放寬疫苗出口。

波索納洛仍大力反對封城來阻止疫情在國內迅速擴散，認為政府在瑪瑙斯「已經做了一切可以做的事」。截至目前為止，巴西已累計逾839萬人確診，死亡人數攀升到20萬8133人，是繼美國與印度之後，疫情全球第三嚴重的國家。

►美國務卿打臉中國！曝3大指控：武漢病毒所研究員2019秋天就染疫
►紐時驚爆：東京奧運可能被迫取消！日疫情嚴峻　傳無法確保能辦
►英變種病毒可能「在美國流行」　美CDC警告：時間點就在3月

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
5寶爸洗車店上班喊「太累了」！　工作5天下班前半小時提離職
「台灣某些人開始帶風向」　醫：18年前SARS氛圍讓防疫網撕
直擊／北部醫院一受檢者被送上救護車！檢疫站全副武裝
獨／才工作5天　5寶爸辭掉洗車店工作了
餐會爆濺血衝突！　高大成回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

紐時驚爆東奧可能取消　日本政府重申「辦到底」：會做好防疫

女星爽飛杜拜「IG發1篇文」賺25萬！　她揭現實面嘆：真的很辛苦

寶島魅力無法擋！台灣今年又入選「全球前50打卡熱點」：充滿驚奇

神秘文字「1F」詭現家門口垃圾桶　網曝恐怖目的！她嚇壞急報警

世衛執委會明登場　應對疫情調查與美國關係受矚

南韓新冠今再增520人確診！咖啡廳、健身房營業限制明解禁

巴西變種病毒傳7月已現蹤！連5天破千死　估染疫住院近4成喪命

上任秒廢川普政策！拜登就職日將簽12政令　1.9兆紓困計畫成焦點

影／印尼塞梅魯火山噴發　灰燼衝5.6公里高！近距離直擊片曝光

川普「超華麗」閃人！走紅毯＋現場配樂　還要21響禮炮致敬

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

恐怖慎入！女孩長髮刷一排頭蝨　百萬人看完超後悔「我頭好癢」

大白熊犬尾巴遭掃地機器人夾住　悲情臉待原地忍30分鐘飼主笑翻

金晨低溫拍照　一脫下外套崩潰尖叫「臉歪了」

院內感染擴大！再增1例本土案例　染疫醫同事「20多歲護理師」確診

扁媽病逝享壽94歲　陳水扁：睡夢中安詳辭世

紐時驚爆東奧可能取消　日本政府重申「辦到底」：會做好防疫

女星爽飛杜拜「IG發1篇文」賺25萬！　她揭現實面嘆：真的很辛苦

寶島魅力無法擋！台灣今年又入選「全球前50打卡熱點」：充滿驚奇

神秘文字「1F」詭現家門口垃圾桶　網曝恐怖目的！她嚇壞急報警

世衛執委會明登場　應對疫情調查與美國關係受矚

南韓新冠今再增520人確診！咖啡廳、健身房營業限制明解禁

巴西變種病毒傳7月已現蹤！連5天破千死　估染疫住院近4成喪命

上任秒廢川普政策！拜登就職日將簽12政令　1.9兆紓困計畫成焦點

影／印尼塞梅魯火山噴發　灰燼衝5.6公里高！近距離直擊片曝光

川普「超華麗」閃人！走紅毯＋現場配樂　還要21響禮炮致敬

部隊鍋料超多！台中高CP值韓式鍋物　辣醬炸雞外酥內嫩、咬下噴汁

太懸殊！台南新舊價差破6成　買2間新屋、可換3間中古屋

陳偉殷赴日好友中田賢一就聯絡　喊話要當「外援的後援」

砸175萬買車位「旁邊多1格」車主氣炸！管委會淡定回應…網更火了

紐時驚爆東奧可能取消　日本政府重申「辦到底」：會做好防疫

女星爽飛杜拜「IG發1篇文」賺25萬！　她揭現實面嘆：真的很辛苦

5寶爸洗車店上班喊「太累了」：工時太長！　下班前半小時提離職

救國團之友聯誼會屏東縣分會新卸任會長　東港熱鬧交接　

共享機車WeMo傳「年前裁員」　北市勞動局：有員工陸續被資遣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

台中妹像癡漢一直看妹妹頭女警　原來是女模級警花

國際熱門新聞

新加坡媒體報導王浩宇罷免

空姐下體留精慘死！死因竟不是性侵

控辱華拒買澳州煤！中國賭氣...他笑：買更貴的

真實「繼母調教」與幼齒兒結婚！下月臨盆

日本單日7014例確診　「重症965人」創新高

16歲小爸媽狠甩女嬰！埋雪中連開2槍爆頭

全球破9400萬確診！英國單日增1295人染疫

川普離任前「鎖定」美中關係

他帶「手槍和500發子彈」闖華府！假證件露餡

王毅訪菲允捐50萬劑疫苗　簽21億援助協定

俏女星穿薄紗「3點全露」逛大街

獨立小組調查：世衛判斷力嚴重受限

上任秒廢川普政策　拜登將簽12政令

半裸妹關籠5年　名模夢全碎

更多熱門

相關新聞

詹家姊妹抵墨爾本首次檢測陰性

詹家姊妹抵墨爾本首次檢測陰性

2021年澳網即將在2月8日登場，我國包括久未出征的詹詠然、詹皓晴、盧彥勳14日都從台灣出發，要再從新加坡飛進墨爾本，詹詠然16日在臉書粉專發文，「我們已經做了我們第一次的採檢，檢測結果是陰性。」

亂喊「戰時狀態」　新華社：增加恐慌

亂喊「戰時狀態」　新華社：增加恐慌

暴增7例境外　指揮中心最新說明

暴增7例境外　指揮中心最新說明

紐時：東京奧運可能被迫取消

紐時：東京奧運可能被迫取消

英變種病毒可能在美流行　時間點曝光

英變種病毒可能在美流行　時間點曝光

關鍵字：

巴西波索納洛新冠肺炎氧氣罐醫院疫情

讀者迴響

熱門新聞

46歲謝金燕挺美胸開唱　「重點部位僅兩條線遮住」

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

獨／高大成餐會爆「黑幫模式」！男被悍女砸頭濺血

5寶爸工作4天就請假...佛心洗車店老闆說話了

謝金燕演唱會進行一半突驚聲尖叫

郭碧婷產後染髮成亮點！換髮色曾讓婆婆心碎

快訊／北部某醫院突群聚近30人

杜汶澤狠酸周杰倫「肥仔車神」！

劉文正消失30年　「現蹤」裘海正演唱會！

北部醫院急通知：停收救護車病患

獨／女團成員確診新冠肺炎！

快訊／北部醫院新增1例本土

吳奇隆公司港上市　劉詩詩身家多30億

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

女直播主走光遭禁播　復出慘況曝

更多

最夯影音

更多
桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖

桃市議員王浩宇罷免案開票！　門檻8萬1940票...服務處深鎖
桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

桃市議員王浩宇罷免案確定過關　成「六都首位」遭罷免市議員！

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

北部醫院再增1例本土！　染疫醫師同事「20多歲護師」確診

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

嘉義聞人洪鴻彬出殯大陣仗！逾5千人黑西裝送行　300商務車列隊

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面