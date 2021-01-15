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靠「自摸」狂燒2千大卡！花花公子名模曝減肥妙招　網驚：不可能

▲▼《花花公子》名模Nathali Pereira。（圖／翻攝自Facebook／Barrio Latinas）

▲《花花公子》名模佩雷拉自曝透過手淫方式減肥。（圖／翻攝自Facebook／Barrio Latinas）

記者葉睿涵／編譯

《花花公子》雜誌著名模特佩雷拉（Nathali Pereira）最近自曝，她通過手淫的方式，每週了消耗2000大卡的熱量，以維持好身材。佩雷拉此言一出，瞬間引來不少粉絲的質疑。儘管科學家與健康網站都證實，自慰確實有益健康，也能幫助消耗熱量，但他們所舉出的數據與佩雷拉所述相差甚遠。

據《每日星報》報導，同時也是巴西小姐（Miss BumBum）的佩雷拉最近分享了自己的減肥秘方，原來她靠著自慰，每週減少了2000大卡的熱量。她表示，「自慰可以燃燒卡路里，因為當你在手淫時，你的心率會增加，從而讓每一次的手淫，平均消耗掉69大卡的熱量，這比在跑步機上跑幾分鐘要多得多。」不過，佩雷拉強調，這樣的行為必須堅持很長一段時間，才能達到減肥的效果。

佩雷拉的許多粉絲質疑她的說法並不正確，但她卻堅持，這一切都是真的。科學家指出，手淫確實對人體健康有好處，因為人體在自慰時會釋放內啡肽（endorphins），這是一種天然的放鬆劑。但根據Healthline的說法，「手淫一次只能燃燒5到6大卡的熱量」，這比佩雷拉所說的要少得多。為了佐證自己的說法，佩雷拉發布了一系列的性感照片，展示完美曲線，供粉絲欣賞。

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