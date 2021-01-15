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「移民大車隊」啟程北漂！　中南美各國祭「鐵腕防疫」邊境擋人

▲來自中南美洲各國的移民提前一天抵達宏都拉斯邊境城鎮聖佩德羅蘇拉（San Pedro Sula），準備前往美國。（圖／路透）

▲來自中南美洲各國的移民14日抵達宏都拉斯邊境城鎮聖佩德羅蘇拉（San Pedro Sula），準備前往美國。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國總統當選人拜登就職典禮倒數5天，今年首批中南美洲「移民大車隊」預計15日早上從宏都拉斯出發北漂。但是，墨西哥、瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多本周稍早發布聯合聲明，宣布為了遏止移民，將實施一致的防疫措施，包括在邊境哨站要求民眾繳交新冠肺炎檢測報告，才可通行。

根據當地媒體報導，數百名移民14日抵達瓜地馬拉、宏都拉斯邊境城鎮，聚集在公車總站外，卻被警方攔住，要求交出檢測報告。

瓜地馬拉14日宣布，由於疫情嚴重，邊境7省分進入緊急狀態，實施嚴格防疫措施，允許當局使用武力驅散任何公共團體、集會或示威，但上述7地都是移民前往墨西哥邊境前會經過的地方。此外，瓜國、墨西哥與宏都拉斯都宣布，將在邊境佈署數千名士兵或政府職員，阻止不遵守防疫規定的移民。

▲來自中南美洲各國的移民提前一天抵達宏都拉斯邊境城鎮聖佩德羅蘇拉（San Pedro Sula），準備前往美國。（圖／路透）

▲來自中南美洲各國的移民提前一天抵達宏都拉斯邊境城鎮聖佩德羅蘇拉（San Pedro Sula），準備前往美國。（圖／路透）

▲中南美洲各政府本周宣布，將採取一致防疫措施，遏止移民。（圖／路透）

中南美洲政府的壓制行動早在網路上引發嚴重擔憂，一些人甚至提議尋找「盲點」，躲過政府審查，偷偷跨越邊境。來自薩爾瓦多的29歲青年桑托斯（Ulises Santos）說，「我們幾乎沒有食物可吃，他們怎麼會認為，我們能夠付錢接受檢測？」

《路透社》指出，美國去年3月起因疫情考量，加強邊境管制，如今中南美洲各國也全面遏止世上最繁忙的移民路線，可能讓拜登政府鬆了很大一口氣。報導寫道，拜登的幕僚曾經私下表示，很擔心政府上任初期，將有大量移民試圖入境美國。

研究移民問題的專家認為，中美洲各國遭到華府施壓，才會採取上述政策。宏都拉斯知名人權運動者莫雷諾（Ismael Moreno）也對此擔憂，痛批「美國的邊境越來越往南方移動了。」

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