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年終大掃除　環保局：台南小年夜、除夕都加班清運

▲台南市環保局2月10日小年夜、2月11日除夕都加班收運垃圾，除夕當天則依原路線提早4小時開始收運至晚間6時止，屆時請市民朋友留意垃圾車音樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局2月10日小年夜、2月11日除夕都加班收運垃圾，除夕當天則依原路線提早4小時開始收運至晚間6時止，屆時請市民朋友留意垃圾車音樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

農曆新年前家戶大掃除，過年前1週垃圾傾出達尖峰，台南市環保局2月10日小年夜、2月11日除夕都加班收運垃圾，環保局表示，小年夜適逢週三，原本部分行政區例行不收垃圾，為做好服務，全市都收垃圾與廚餘，除夕當天則依原路線提早4小時開始收運至晚間6時止，屆時請市民朋友留意垃圾車音樂。

▲台南市環保局2月10日小年夜、2月11日除夕都加班收運垃圾，除夕當天則依原路線提早4小時開始收運至晚間6時止，屆時請市民朋友留意垃圾車音樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農曆年前1個月家戶開始大掃除、汰換家具、家電，是1年中垃圾清運的高峰期，垃圾與大型廢棄物量爆增2、3倍，前１星期更是忙到不行的尖峰時刻。2月8日至11日清潔隊會全數動員做好收運工作，但仍希望民眾，能夠提前打掃、清理家中大型廢棄物並向各區清潔隊預約載運，以避免擁塞，詳細資料可至環保局網站或下載台南垃圾車APP查詢。

市長黃偉哲表示，春節前家戶除舊布新大量垃圾及廢棄物傾出，清潔隊要在年前全數清除完畢，工作負荷加倍、疲於奔命，呼籲市民朋友盡早大掃除，體恤清潔隊員工作上的時間壓力。

▲台南市環保局2月10日小年夜、2月11日除夕都加班收運垃圾，除夕當天則依原路線提早4小時開始收運至晚間6時止，屆時請市民朋友留意垃圾車音樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局長謝世傑提醒民眾，年終大掃除別忘清除與整理防火巷雜物及積水容器，以防病媒蚊孳生。民眾預約好清運大型家具或廢棄物的時間與地點後，再依時間搬運到約定地點，切勿提前搬出，以免造成環境髒亂及影響交通。

▲台南市環保局2月10日小年夜、2月11日除夕都加班收運垃圾，除夕當天則依原路線提早4小時開始收運至晚間6時止，屆時請市民朋友留意垃圾車音樂。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東區清潔隊林姓隊員說，春節前1個月，民眾家中清出來的垃圾、大型家具、家電等大型廢棄物的數量是平時數倍以上，而這些大多集中在過年前1星期。在過年前1個月裡，各區清潔隊的電話天天都滿線，而為了清運這短時間的爆量廢棄物，清潔隊員基於職責加班無話可說，但是量太多又過於集中，有時候會應付不及，引來民怨，實在很無奈，盼民眾可以體諒，提早一些時日大掃除或更換家具。

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