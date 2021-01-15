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快訊／國道3號南下358.8K大貨車追撞　小客車擠成廢鐵4傷送醫

記者林悅／台南報導

台南關廟國道3號358.8K，新化系統往南處15日晚上發生追撞車禍，砂石車與自小客車發生追撞，台南市消防局出動救護車前往現場，將4名受傷民眾送衛福部台南醫院新化分院及台南市立醫院救治，目前肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

▲台南關廟國道3號358.8K，新化系統往南處，晚上傳出追撞車禍，砂石車與自小客車發生追撞，台南市消防局出動救護車送往現場，將受傷民眾送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南關廟國道3號358.8K，新化系統往南處，晚上傳出追撞車禍，砂石車與自小客車發生追撞，台南市消防局出動救護車送往現場，將受傷民眾送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南關廟國道3號358.8K，新化系統往南處，晚上傳出追撞車禍，砂石車與自小客車發生追撞，台南市消防局出動救護車送往現場，將受傷民眾送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局於15日晚上6時6分許據報，位於關廟區國道3號353.8南下，發生砂石車與自小客追撞，有1人受困3人受傷，消防局迅速出動新化、保西、新市消防分隊等各式車輛及救護車共5車10人前往搶救。

▲台南關廟國道3號358.8K，新化系統往南處，晚上傳出追撞車禍，砂石車與自小客車發生追撞，台南市消防局出動救護車送往現場，將受傷民眾送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員到場發現，救出受困民眾，患者意識清醒，救護人員總共將現場駕駛人31歲林姓男子、47歲駕駛人林姓男子、58歲駕駛人連姓女子等3人送衛福部台南醫院新化分院；37歲駕駛人廖姓男子送台南市立醫院救治。

▲台南關廟國道3號358.8K，新化系統往南處，晚上傳出追撞車禍，砂石車與自小客車發生追撞，台南市消防局出動救護車送往現場，將受傷民眾送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南關廟國道3號358.8K，新化系統往南處，晚上傳出追撞車禍，砂石車與自小客車發生追撞，台南市消防局出動救護車送往現場，將受傷民眾送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南關廟國道3號358.8K，新化系統往南處，晚上傳出追撞車禍，砂石車與自小客車發生追撞，台南市消防局出動救護車送往現場，將受傷民眾送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察八大隊指出，54歲林姓男子駕駛號砂石車疑因未注意車前狀況，追撞31歲林姓男子的自小客車，林男小客車再往前推撞37歲廖姓男子所駕的自小客車丶47歲林姓男子駕駛的自小客車及58歲連姓女子所的自小客車等3部自小客車，造成31歲林姓男子受困於車內，並於晚上6時37分許被救出，意識清楚，由救護車送往衛福部台南醫院新化分院，其餘林、廖、連3車駕駛，分別送台南醫院新化分院及台南市立醫院診治，3人無生命危險。現場於晚上7時49分許完全排除，後續由國道警察第八大隊善化分隊依規定處理，勘查測繪蒐證，調查釐清相關肇事責任中。（更新於晚上9時45分，補充國道警察第八大隊說法）

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