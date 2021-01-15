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百年府城一溪鳴　小英總統與黃偉哲體驗台南竹溪水岸風情

▲總統蔡英文指名與台南市長黃偉哲，共同前往台南竹溪踩點，兩人並開心的與公園遊玩的小朋友在沙坑裡互動拍照。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲總統蔡英文指名與台南市長黃偉哲，共同前往台南竹溪踩點，兩人並開心的與公園遊玩的小朋友在沙坑裡互動拍照。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年改造完工的「台南觀光新亮點」—竹溪，總統蔡英文指名與台南市長黃偉哲，15日下午共同前往踩點，兩人並開心的與公園遊玩的小朋友在沙坑裡互動拍照，立委林俊憲、林宜瑾、賴惠員，及台南市議會議長郭信良，議員李啟維、呂維胤、周麗津、陳怡珍也陪同參訪。

▲總統蔡英文指名與台南市長黃偉哲，共同前往台南竹溪踩點，兩人並開心的與公園遊玩的小朋友在沙坑裡互動拍照。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲總統蔡英文指名與台南市長黃偉哲，共同前往台南竹溪踩點，兩人並開心的與公園遊玩的小朋友在沙坑裡互動拍照。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，這幾十年來竹溪從一個排放家庭生活廢水的臭水溝，變成一個可以親水、近水的遊憩場所，非常不容易，之前2017年海棠颱風來襲時幾乎水面跟路面一樣高，現在經過淨水，水質淨化之後能夠讓民眾來親水，這樣的變化在公共工程而言CP值是非常高的，而治水、親水的部分台南會再接再厲，負起該負的責任，但也懇請中央能夠幫忙，為台南市民創造更好的親水環境。

▲總統蔡英文指名與台南市長黃偉哲，共同前往台南竹溪踩點，兩人並開心的與公園遊玩的小朋友在沙坑裡互動拍照。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲總統蔡英文指名與台南市長黃偉哲，共同前往台南竹溪踩點，兩人並開心的與公園遊玩的小朋友在沙坑裡互動拍照。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲總統蔡英文指名與台南市長黃偉哲，共同前往台南竹溪踩點，兩人並開心的與公園遊玩的小朋友在沙坑裡互動拍照。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利局表示，竹溪貫穿台南市東區及西區，為府城歷史悠久的都會型河川，台南四大古剎-竹溪寺及法華寺也坐落於此，但隨著長年的都市發展排入大量民生污水，以往竹溪煙雨勝景面目全非，因此南市府提出「築夢之溪」—竹溪水環境改善計畫，要重現歷史古河道之美，再造竹溪風華。

▲總統蔡英文指名與台南市長黃偉哲，共同前往台南竹溪踩點，兩人並開心的與公園遊玩的小朋友在沙坑裡互動拍照。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「竹溪水環境改善計畫」是台南市重要的中長程景觀改造計畫，設計過程中多次拜訪地方耆老及里長並召開多次地方說明會聆聽民眾對城市的想像，更邀集NGO團體參與規劃設計討論，再透過市府的橫向整合，以親水休閒、營造都市水岸空間，連結周邊自行車道並設置休憩設施，整合體育設施、遊憩資源及水岸空間，形塑水岸綠色休閒廊道，使其成為保存人文與自然且提供水域生態體驗之場域。

▲總統蔡英文指名與台南市長黃偉哲，共同前往台南竹溪踩點，兩人並開心的與公園遊玩的小朋友在沙坑裡互動拍照。（圖／記者林悅翻攝，下同）

改造成功後的竹溪獲獎連連，連續獲得「國家卓越建設獎－最佳環境文化類及最佳規劃設計類－雙料卓越獎」、「公共工程優質獎－水利工程類組特優」及「 全國水環境大賞－水漾生活獎」及「台灣景觀大獎－環境設施類優質獎及佳作雙料大獎」等獎項的肯定。

水利局說，竹溪水環境改善分別以「自然」和「人文」為主軸，竹溪水環境改善計畫第一期以打造南北向的「自然生態軸線」為主，是串聯整體竹溪水環境改善的重點，透過拋石護岸、跌水及棲地營造及植栽等，讓竹溪恢復河川生命力；而竹溪二期第一階段計畫則是以打造東西向的「人文歷史軸線」為主，透過開放空間綠地、無障礙動線，串起周邊社區生活、竹溪禪寺、水交社文化園區等。

兩條軸線的交會點是嶄新的月見橋，猶如半月般的弧形設計，在湖域上勾勒美麗的弦月，橋面與河岸景緻合而為一，夜間映著月光倒影，是竹溪計畫中最耀眼的亮點。

另外竹溪共融特色公園採用非罐頭式的特色遊具，設計理念以「水」為主軸發想，利用色彩繽紛的地墊詮釋波動的水流，順應地形由山（草丘）流向海（沙池），小朋友沐浴在（沙池），洗著色彩繽紛的泡泡浴（球燈），開始一趟水上的奇幻旅程。

▲總統蔡英文指名與台南市長黃偉哲，共同前往台南竹溪踩點，兩人並開心的與公園遊玩的小朋友在沙坑裡互動拍照。（圖／記者林悅翻攝，下同）

而遊戲場周圍的樂齡花園則種植了多種香草植物並設置休憩座椅，讓帶小孩放電的爸媽，來附近散步的居民像走進自己家的後花園，能夠舒適且放鬆的享受自然氛圍，同時也為夜間的遊戲區及樂齡花園點上了燈，沙坑周圍大大小小的球型燈，彷彿溫暖的太陽，散發昏黃的燈光，賦予遊戲區靜謐而恬適的氛圍。

改造後的竹溪讓台南有了一條美麗的河川，除了親水環境及體育園區之外，同時也串連了竹溪禪寺、水交社文化園區及五妃廟等豐富的文化及休閒景點，為台南旅遊的新亮點，黃偉哲歡迎大家一同來竹溪郊遊。

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