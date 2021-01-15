小英總統前往仁德明直宮參拜祈福　看好台南成為台灣經濟發展引擎

▲總統蔡英文由台南市長黃偉哲等人陪同，親臨仁德區明直宮參拜祈福，並親切向在地鄉親問好及合影，並在廟方準備的瓷盤及大鼓上簽名留念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文15日下午，由台南市長黃偉哲陪同，親臨仁德區明直宮參拜祈福，祈願國泰民安、風調雨順、疫情舒緩，蔡總統親切向在地鄉親問好及合影，並在廟方準備的瓷盤及大鼓上簽名留念。

台南市長黃偉哲表示，他非常感謝鄉親熱情歡迎總統，在小英總統領導下，台灣的防疫表現及經濟成長可說是世界數一數二，未來更要和大家一起拼經濟、拼防疫，讓大家生活和樂，讓台灣未來更加發光發熱。

總統蔡英文致詞時指出，過去1年台灣社會團結的意志戰勝疫情，更讓經濟持續成長，這是大家舉世榮耀的成績，尤其台積電、Google等許多大廠都聚焦投資台南，未來期待把台南變成台灣經濟發展最重要的引撆，也相信在黃偉哲市長的領導下，台南將來一定會很好。

蔡英文表示，2021年要和大家一起繼續把台灣顧好，持續增加國防能量，如潛艦國造已著手動工、國造高教機「勇鷹」也完成首飛，未來幾年台灣國防的力量將愈來愈強，進而讓台灣民眾感到安心；在社會照護及幼兒托育方面，更要加速廣設長照據點及提供更多托育服務，落實增加3000班公立幼兒園的目標；相信在台灣各界的團結下，將促進台灣經濟發展，國防成長，老人小孩的照顧更好，一同打造亮麗的2021年。

今日參拜祈福，包括內政部長徐國勇、前內政部長余政憲、民政局長顏振標、仁德區長黃素美、明直宮主委許文華、立委王定宇、林宜瑾、賴惠員、林俊憲、郭國文及市議員鄭佳欣、郭鴻儀與在地里長、鄉親等到場陪同參與。

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