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虧80億後！王思聰與父親合組公司　陸網：終於回萬達上班了

▲王思聰公司破產。（圖／CFP）

▲王思聰在2019年，旗下的熊貓互娛公司破產。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸「千億富少」王思聰繼前年公司破產後，有新動作。據大陸工商資訊平台天眼查訊息顯示，王思聰與父親王健林，於14日共同成立了一家「萬達產業投資有限公司」，註冊資本1億元人民幣，陸網紛紛驚呼，在慘賠近20億元（人民幣，約合新台幣86億元）後，王思聰是否真的要回萬達上班，「子承父業」了？

天眼查平台顯示，「萬達產業投資有限公司」註冊地址在四川自貿試驗區天府新區內，經營範圍包括：以自有資金從事投資活動；自有資金投資的資產管理服務；創業投資（限投資未上市企業）；企業總部管理；財務諮詢；企業管理（除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

▲▼根據天眼查披露的訊息顯示，王健林和王思聰共同成立了一家“萬達產業投資有限公司。（圖／翻攝天眼查平台）

▲根據天眼查披露的訊息顯示，王健林和王思聰共同成立了一家公司。（圖／翻攝天眼查平台）

以公司結構來看，法人代表為王健林，王思聰任董事，股東只有一個，為大連合興投資有限公司，認繳出資額1億元。而大連合興投資有限公司為王健林和王思聰共同持有，王健林持股98%，王思聰持股2%。

據《澎湃新聞》報導，目前，由王思聰擔任高階主管的公司有30家，包括大連萬達集團股份有限公司董事、上海熊貓互娛文化有限公司董事長、北京普思投資有限公司執行董事、上海香蕉計劃娛樂文化有限公司董事長等。

值得注意的是，2009年號稱拿父親「5億零花錢」，出道創業的王思聰，一開始成立普思資本，廣泛投資也還算順利，包括熊貓互娛，其推出的熊貓直播，一度在大陸市場滲透率排名第四，此外還包括笑果文化、人人車、網魚網咖、英雄互娛、樂逗遊戲、樂視體育和奇虎360等。

惟後續除王思聰擅長的電競領域外，諸如人人車面臨破產，網魚網咖遲遲無法上市、笑果文化面臨侵權和藝人吸毒風波，都讓普思資本面臨困境，尤其熊貓直播於2016年開始走下坡，一路虧損5億元、2017年8億元到累計近20億元，並於2019年因欠薪、資金鍊緊張，遭列為失信被執行企業後，王思聰從50億元人民幣的身價崩盤，遭法院列為被執行人，限制高消費；2020年，王思聰的香蕉計畫內香蕉影業、遊戲也傳出資金問題。

在此之下，2020年在全球胡潤百富榜上，身價仍高達1200億元人民幣的前大陸首富王建林，與王思聰於今年1月14日合組公司，也讓網友討論，千億富少是否真的要「子承父業」了？《Tech星球》報導就引述了王建林說過的話，給王思聰5個億創業，「允許他失敗兩次，之後就乖乖回來上班。」

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