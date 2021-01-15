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美政府「封殺」小米等9家中企　陸外交部：損人不利己

▲▼中國外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

美國政府宣布，將9家中國企業列入所謂「與中國軍方相關」的黑名單，包括手機製造商小米、飛機製造商中國商飛等中企，甚至宣稱「增列9家中企後，這張清單擴大至44家。」對此，大陸外交部發言人趙立堅今（15日）表示，「這是美國一些人損人不利己的又一例證。」

趙立堅表示，川普政府泛化國家安全概念，濫用國家力量，一再無端打壓中國企業，中方對此堅決反對。美方有關行徑逆歷史潮流而動，違背其一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，干擾中美之間正常經貿和投資合作，打擊外國企業在美投資的信心，也終將損害美國企業和投資者的利益。這是美國一些人損人不利己的又一例證。

趙立堅指出，美國軍民融合政策歷史可以追溯到第一次世界大戰之前，美國政府一直是軍民融合政策的主推手，正在全方位多領域地加快實施軍民融合。美國很多大型跨國公司本身就是軍民融合體，其經營範圍、產品類型跨越軍民領域。

最後，趙立堅強調，川普政府出台上述措施再一次向世人展示了什麼是單邊主義，什麼是雙重標準，什麼是霸凌行徑。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益，堅決支持中國企業依法維護自身權益。

▲▼ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

▲ 小米創始人、董事長兼CEO雷軍。（圖／CFP）

據了解，美國國防部列入的最新中企名單除了小米外，還包括中微半導體設備公司、籮筐技術公司、北京中關村發展投資中心、廣東高雲半導體科技公司、大新華航空、中譯語通科技公司、中國航空集團與中國商用飛機公司。小米集團今港股開盤一度重挫，立即發出最新聲明稱，「公司將採取合法經營，並非美國定義中國軍方公司，未來將採取適合保釋措施，保障公司以及股東。」

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